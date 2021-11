Airdog-Luftreinigungstechnologie: Neuer BARIG Business Partner im Bereich Health Care

Effiziente Luftreinigung am Arbeitsplatz auf Basis umweltschonender Ionisierungstechnologie

Das Covid-19-Pandemiemanagement der vergangenen Monate ermöglicht zunehmend Erleichterungen im alltäglichen Leben, in vielen Wirtschaftsbereichen sowie in der Arbeitswelt des Luftverkehrs. Immer mehr Mitarbeiter können wieder in ihre Büros zurückkehren und sich persönlich mit ihren Teams austauschen. Erfreulich ist auch der ansteigende Kundenkontakt in vielen Reisebüros, an den Flughäfen und allgemein in der Touristik. Unternehmen sind bestrebt für ihre Kunden und Mitarbeiter eine möglichst gesundheitssichere Umgebung zu schaffen. Vor diesem Hintergrund baut das Board of Airline Representatives in Germany (BARIG) sein branchenübergreifendes Netzwerk im Bereich „Health Care“ weiter aus. Mit der hocheffizienten, in den USA entwickelten Airdog-Luftfiltertechnik, präsentiert durch die Firma Dentdeal Produkt & Service, steht der BARIG-Community nun ein patentiertes Ionisierungsverfahren sowie eine zertifizierte, nachhaltige Technologie für die Luftreinigung in Büroräumen zur Verfügung.

„Durch die Pandemie haben sich die Arbeitswelt, die Reisebranche sowie unser Umgang mit anderen Menschen verändert“, sagt BARIG Generalsekretär Michael Hoppe. „Mund-Nasen-Schutz, Social Distancing und weitere aktive Hygienevorkehrungen sind Bestandteile unseres alltäglichen Lebens geworden. Auch am Arbeitsplatz können solche Maßnahmen sinnvoll sein, beispielsweise die Reinigung der Umgebungsluft in Innenräumen. Hier kann der gezielte Einsatz von Airdog-Luftreinigungsprodukten in den Büros oder an den Airports die Qualität der Umgebungsluft deutlich verbessern.“

Die Airdog-Geräte basieren auf der noch jungen, bereits patentierten TPA-Technologie aus dem Silicon Valley und stellen eine effiziente Lösung zur Luftreinigung dar. Frank Andree, Geschäftsführer von Dentdeal Produkt & Service berichtet: „Schon vor der Pandemie haben beispielsweise in Nordamerika, China und Japan viele Unternehmen, Krankenhäuser und Ärzte auf die Airdog-Produkte vertraut. Die Wirksamkeit der Geräte ist durch Wissenschaftler bestätigt. Zudem ist der Wartungsaufwand der Airdogs minimal und ihre Technologie gilt als besonders umweltschonend.“

BARIG (Board of Airline Representatives in Germany e.V.) vertritt die gemeinsamen Interessen von mehr als 100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften aus Linienflug, Ferienflug und Air Cargo. Seit seiner Gründung 1951 arbeitet der Airline-Verband für die Verbesserung der Rahmenbedingungen des Luftverkehrs in Deutschland und ist Ansprechpartner für Politik, Behörden, Wirtschaft und Medien. www.BARIG.aero, https://de.linkedin.com/company/barig, www.instagram.com/barig.aero

