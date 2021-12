Air Astana nimmt im Sommer 2022 wieder die Flüge von Hannover nach Kostanai auf

Tickets für die saisonale Verbindung sind ab sofort in den Reservierungssystemen buchbar

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat soeben angekündigt, die Sommer-Verbindung zwischen Hannover und Kostanai, einem der größten Industrie- und Kulturzentren Nord-Kasachstans, im nächsten Jahr wieder aufzunehmen. Vom 14. Mai bis 4. September 2022 offeriert die Airline immer samstags und sonntags die Nonstop-Flüge, die mit einem Airbus A320 mit 28 Sitzen in der Business Class und 151 Plätzen in Economy Class durchgeführt werden. Air Astana hat diesen Service unter anderem für den Besuch von Verwandten und Freunden eingerichtet, denn besonders in Niedersachsen und den benachbarten Bundesländern leben viele Menschen mit kasachischen Wurzeln.

„Wir freuen uns sehr, dass wir im Sommer 2022 unsere saisonale Verbindung zwischen Hannover und Kostanai wieder aufnehmen werden“, so Sven Gossow, Country Manager Germany, Austria & Switzerland bei Air Astana. „Damit unterstreichen wir die Wichtigkeit des deutschen Marktes und geben unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, nach Kasachstan zu reisen. Neben unseren Flügen nach Nur-Sultan, Atyrau und Uralsk ab dem Flughafen Frankfurt ist die Verbindung ab Hannover eine enorm wichtige Strecke vor allem für den Besuch von Familie und Freunden, der in den letzten anderthalb Jahren gar nicht oder nur erschwert möglich war.“

Flug KC 924 verlässt Hannover um 14:55 Uhr und kommt um 23:50 Uhr Ortszeit in Kostanai an. Der Rückflug KC 923 startet von Kostanai um 12:50 Uhr und landet um 13:55 Uhr in Hannover. Für die Verbindung hält Air Astana attraktive Frühbuchertarife bereit. Die Flüge für den Sommer 2022 sind ab sofort in den Reservierungssystemen verfügbar.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter https://airastana.com/ger/de-DE.

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 35 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten bis 2021 regelmäßig errungen werden. Außerdem gehört Air Astana zu den wenigen international führenden Fluggesellschaften, die 2021 von Skytrax fünf Sterne und somit die höchste Auszeichnung im Bereich „Covid-19-Safety“ erhalten haben. Die Fluggesellschaft bekam ebenfalls eine Auszeichnung bei den Travellers“ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

