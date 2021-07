Air Astana erhält 5-Sterne-Rating von Skytrax im Bereich „Covid-19 Safety“

Air Astana gehört zu den wenigen ausgewählten, international führenden Fluggesellschaften, die von Skytrax fünf Sterne und somit die höchste Auszeichnung im Bereich „Covid-19-Safety“ erhalten haben.

Das Skytrax Covid-19 Airline Safety Audit wurde bei Air Astana in den Monaten Mai und Juni 2021 durchgeführt und bewertete alle wichtigen Gesundheits- und Hygienemaßnahmen, die aufgrund der Pandemie eingeführt wurden. Dazu gehörte auch die Überprüfung der Einrichtungen und Serviceabläufe mit direktem Kundenkontakt in Nur-Sultan und Almaty.

Der ausführliche Bewertungsprozess umfasste die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, die Standards für das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung und die Umsetzung durch die Mitarbeiter, die Beschilderung und Information zu den Covid-19-Maßnahmen, die Einhaltung von Abstandsregeln und der Einsatz von Handdesinfektionsmittelspendern. Weiterhin wurde Wert auf eine serviceorientierte, aber strikte Kontrolle der Passagierströme sowie der Verwendung von Gesichtsmasken innerhalb des Flughafens, beim Boarding und an Bord des Flugzeuges gelegt.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Air Astana alle möglichen Schritte unternommen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Passagiere zu schützen“, so Peter Foster, President und CEO von Air Astana. „Ich freue mich sehr, dass wir für unseren unermüdlichen Einsatz, sämtliche wichtigen Schutzmaßnahmen auf so hohem Niveau umzusetzen, diese Skytrax-Auszeichnung erhalten haben. Das wird unseren Passagieren zusätzliches Vertrauen geben.“

Air Astana hat einen starken Fokus daraufgelegt, die Passagiere über die Covid-19-Maßnahmen für sicheres Reisen zu informieren. An mehreren Kontaktpunkten am Flughafen wurden Hinweisschilder aufgestellt, um Passagiere an die Einhaltung der Abstandsregeln und das Tragen von Gesichtsmasken zu erinnern.

Neben der präzisen Reinigung aller Flugzeuge zwischen den einzelnen Flügen wurden zusätzlich die Reinigungsverfahren an Bord für die Waschräume und Galley-Bereiche intensiviert. Der Bordservice wurde während der Covid-19-Pandemie angepasst, um die Kontakte zu minimieren und die Gesundheitssicherheit beim Catering zu gewährleisten.

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, dazu: „Air Astana hat bei allen Aspekten der Covid-19-Risikominimierung einen sehr methodischen Ansatz verfolgt. Wir waren sehr zufrieden mit den intensivierten Hygienemaßnahmen sowohl bei den Reinigungsverfahren an Bord als auch bei den Serviceprozessen.“

Die Auszeichnung mit fünf Sternen beim Skytrax Covid-19 Airline Safety Rating erhielten ebenfalls führende Fluggesellschaften wie All Nippon Airways, Qatar Airways und Japan Airlines. Eine komplette Auflistung gibt es hier: https://skytraxratings.com/covid-19-airline-safety-ratings

Die aktuelle Ehrung von Skytrax folgt der von APEX im Mai 2021, wo Air Astana für ihre Bemühungen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus im Flugverkehr den „Diamond“-Status erhielt. Mit diesen beiden prestigeträchtigen Auszeichnungen stellt Air Astana unter Beweis, dass die konsequente Einhaltung der höchsten Standards für die Sicherheit der Passagiere und die Anwendung von Covid-19-Vorsorgemaßnahmen im Mittelpunkt der Airline steht.

Mehr Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 36 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Die Fluggesellschaft erhielt eine Auszeichnung bei den Travellers“ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.

Firmenkontakt

Air Astana

Sven Gossow

Kaiserstrasse 77

60329 Frankfurt am Main

069 – 770 673 015

fra.sales@airastana.com

http://www.airastana.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Im Schelmböhl 40

64664 Alsbach

06257 – 6 87 81

airastana@claasen.de

http://www.claasen.de

Bildquelle: Air Astana