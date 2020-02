“Aida bis Zauberflöte” – 55 Opern auf einen Blick

Mit “Aida bis Zauberflöte. 55 populäre Opern auf den Punkt gebracht” hat Dorle Knapp-Klatsch – Journalistin und Mitbegründerin des Kulturmagazins 8ung.info – einen Opernführer vorgelegt, der gleichermaßen Opernliebhaber wie Opernneulinge anspricht. In einem leichten, lockeren Ton und mit einem Schuss Humor führt sie den Leser durch die Handlung bekannter, aber auch weniger häufig gespielter Opern aus drei Jahrhunderten und lässt das jeweilige Geschehen vor dem geistigen Auge buchstäblich lebendig werden. Dorle Knapp-Klatsch richtet sich damit vor allem an jene, die eine Oper sehen wollen, sei es live auf einer Bühne oder als Filmaufzeichnung auf einer Leinwand oder einem Bildschirm.

Während dieses übersichtlich gestaltete Buch Opernlaien einen Einstieg in die Opernwelt verschafft, können auch kundige Opernbesucher hier Wissenswertes und Überraschendes erfahren oder neu entdecken. Nach kurzen Erläuterungen zu den Komponisten der im Buch vorgestellten Werke präsentiert Dorle Knapp-Klatsch 55 ausgewählte Opern. Sie skizziert deren Handlungsablauf und beschließt jedes Kapitel mit prägnanten Informationen zu Libretto, Entstehungs-, Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte sowie kleinen Anekdoten zum jeweiligen Werk. Abgerundet wird die einzelne Präsentation mit einer Aufstellung der auftretenden Figuren und der Besetzung. Von zwei Opern – Aida und Zauberflöte – stellt die Autorin neben einer Kurzfassung auch eine ausführliche Langfassung des Inhalts bereit.

Dorle Knapp-Klatsch ist seit über vierzig Jahren leidenschaftliche Operngängerin, und ihre Begeisterung und immense Sachkenntnis sind in jedem Satz spürbar. Von allen in ihrem Buch vorgestellten Opern hat sie mindestens eine Inszenierung gesehen, häufig sogar mehrere verschiedene Inszenierungen eines Werkes besucht.

Um die Welt der Opern einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, bietet die Autorin ihr Nachschlagewerk gleich in drei Ausführungen an: als Ebook, als Taschenbuch sowie als Großdruck in Din A4-Format, das sich sehr gut als Geschenkbuch eignet.

Die Autorin Dorle Knapp-Klatsch ist seit mehr als vierzig Jahren begeisterte Opernbesucherin in Hamburg, Hannover, Bonn, Mannheim, Würzburg, Karlsruhe, Bayreuth und Stuttgart. Seit zehn Jahren schreibt sie auch über Opernaufführungen, heute allerdings “nur noch über das, was ihren Beifall findet, denn Negatives macht viel Arbeit – Positives läuft flott aus der Feder”.

Das Onlinemagazin für Kultur und Natur 8ung.info wurde 2009 von Dorle Kanpp-Klatsch, Elke Wilkenstein und Gesine Bodenteich gegründet. Dorle Knapp-Klatsch widmet sich hauptsächlich den Themen Literatur, Theater, Ballett, Film, Kunst und Oper, ihrer besonderen Leidenschaft.

