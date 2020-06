AGT Professional Professionelle Laser-Stichsäge

Sägen wie die Profis

– Gerade, runde und Neigungsschnitte bis 45° möglich

– Stufenlose Drehzahlregelung bis 3.000 U/Min.

– Schnellspann-System für werkzeuglosen Blatt-Wechsel

– Zuschaltbarer Laser für gerade Schnitte

– Zuschaltbares LED-Licht für bessere Sicht beim Sägen

– Staubsauger-Anschluss gegen herumfliegende Späne

Sägen leichtgemacht: Dank zuschaltbarem Laser der Stichsäge von AGT Professional sieht man eine perfekte Schnittgerade. Per Drehregler passt man ganz einfach die Laufrichtung an, z.B. für kreisrunde Schnitte. Und sogar die Schnitt-Neigung lässt sich mit bis zu 45° nach rechts oder links einrichten!

Exaktes und einfaches Handling: Die Drehzahl regelt man stufenlos bis 3.000 Umdrehungen die Minute. Per Schnellspann-System nimmt man den Blatt-Wechsel werkzeuglos vor. Und braucht man Licht beim Sägen, schaltet man einfach die integrierte LED-Leuchte hinzu!

Stoppt sogar herumfliegende Späne: Dank Anschluss für den Staubsauger lassen sich die Sägespäne direkt aufsaugen!

– Praktischer Parallelanschlag für exakte Schnitte

– Pendelhub-Führung mit 20 mm Hub

– Schnitttiefe in Holz: 80 mm, Stahl: 8 mm

– Gummierter Griff für stabilen Halt in der Hand

– Schnellspann-Futter für werkzeuglosen Sägeblatt-Wechsel

– Leistungsaufnahme: 800 Watt

– Stromversorgung Säge: 230 Volt, Laser/LED: 2 Batterien Typ AAA / Micro (im Lieferumfang enthalten)

– Stichsäge inklusive Kunstoff-Führungs-Aufsatz, Parallelanschlag, Stutzen für Staubsauger-Rohr und deutscher Anleitung

Preis: 39,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3385-625

Produktlink: h ttps://www.pearl.de/a-NX3385-3600.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: h ttps://www.magentacloud.de/lnk/05BJG3G3

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

