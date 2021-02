AGT Professional 50-teiliges Schraubendreher- und Bit-Set

Bei allen Schraub-Arbeiten perfekt ausgestattet

– Allround-Ausstattung für Heimwerker und Hobby-Bastler

– 16 Schraubendreher, 32 ansteckbare Bits, 1 Magnetisierer/Entmagnetisierer

– Rutschfeste, ergonomische Zwei-Komponenten-Griffe

– Zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung

– Hohe Festigkeit dank Chrom-Vanadium-Stahl

– Für schnelles Finden: Sortier-Box mit Beschriftung für Bits

Immer sofort den Passenden zur Hand: Schluss mit langem Suchen nach dem passenden Schraubendreher! Ob beim Heimwerken, Reparieren oder Hobbybasteln – jetzt hat man für praktisch alle Einsätze den richtigen Schraubendreher zur Hand.

Egal welche Schraube, egal welche Größe: Mit 16 Schraubendrehern, einem Bit-Halter und 32 Bits ist man für alle Fälle gerüstet. In der übersichtlichen Sortier-Box findet man immer sofort den passenden Bit – von Kreuz über Schlitz bis hin zu ausgefallenen Varianten.

Bequem und kräfteschonend arbeiten: Mit ihren abrutschsicheren, ergonomischen 2-Komponenten-Griffen liegen die Schraubendreher von AGT Professional bequem in der Hand. So schraubt man ohne Aufwand mit maximaler Kraftübertragung.

– 7 Schlitz Schraubendreher (-): 2,0 x 50/ 2,5 x 50/ 3,0 x 50/ 4,0 x 75/ 6,5 x 38/ 6,5 x 100/ 8,0 x 150 mm

– 6 Kreuz Schraubendreher (PH): PH00 x 50/ PH0 x 50/ PH2 x 38/ PH1 x 75/ PH2 x 100/ PH3 x 150 mm

– 3 Schraubendreher passend für Torx (T): T6 x 50/ T8 x 50/ T10 x 50 mm

* 1 Bit-Halter

* 32 Bits:

* 4 Schlitz-Aufsätze: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0

* 4 Vierkant-Aufaätze: SQ0, SQ1, SQ2, SQ3

* 8 Torx-TR-Aufsätze: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

* 4 Aufsätze für Kreuzschlitz: PH0, PH1, PH2, PH3

* 4 Pozidriv-Aufsätze: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3

* 8 Aufsätze für Sechskant (Innen): H2.0, H2.5, H3.0, H4.0, H5.0 (2x), H5.5, H6.0

– Magnetisierer/ Entmagnetisierer

– Material: widerstandsfähiger Chrom-Vanadium-Stahl

– Gewicht: 1,3 kg

– Maße: 27 x 25 x 7 cm

– EAN: 4022107378987

Preis: 17,95 EUR

Bestell-Nr. NX-3967-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3967-3619.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/UEhJGuUV

