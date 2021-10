AGT 300-tlg. XL-Zubehör-Set für Multifunktionswerkzeuge

– Allround-Ausstattung für Heimwerker und Hobby-Bastler

– Unterscheidliche Aufsätz zum Bohren, Schneiden, Schleifen und Polieren

– Insgesamt 300 Teile, darunter Schleifköpfe, Polierscheiben, Spiralbohrer u.v.m.

Umfangreiches Zubehör für alle Heimwerker und Hobby-Bastler: Das 300-teilige Zubehör-Set von AGT ist die ideale Ergänzung für das Multifunktionswerkzeug. Ob Bohren, Schleifen, Schneiden oder Polieren, die enthaltenen Aufsätze sind für eine Vielzahl an Arbeitseinsätzen geeignet. So erledigt man anfallende Handwerks-Arbeiten einfach selbst und spart sich den teuren Fachmann.

Immer den richtigen Aufsatz zur Hand: Schleifaufsätze, Polierscheiben und Co. werden übersichtlich in einem Sortierkoffer aufbewahrt. Damit erspart man sich langes Suchen und habt den passenden Aufsatz sofort griffbereit. Zusätzlich ist der handliche Koffer leicht zu verstauen und auch ideal zum Mitnehmen!

– 300-teiliges Zubehör-Set für Multifunktions-Werkzeuge (https://www.pearl.de/mtrkw-11547-mini-akku-multifunktionswerkzeuge.shtml)

– Handliche Maße: ideal zum Mitnehmen

– Maße: 32,5 x 30,5 x 6,2 cm, Gewicht: 1 kg

– EAN: 4022107388207

Zubehör-Set bestehend aus:

– 7x Diamantschleifkopf, Ø 3,17 mm

– 3x Fräser, Ø 3,17 mm

– 1x Dorn, Ø 3,17 mm

– 3x Schleifscheibenklemme, Ø 3,17 mm

– 6x Spiralbohrer, je 2-mal 6×2, 4×2, 2×2

– 1x Abrichtstein

– 1x Schraubenschlüssel, 55 x 1,4

– 2x Sand-Schleif-Trommel, 1-mal 12,7 x 6,35 und 1-mal 12,7 x 12,7

– 2x Klappenscheibe, 31 x 10 x 3,17

– 4x Gummischleifkopfe, Ø 3,17 mm

– 2x kleine Aluminiumoxid-Schaftschleifscheibe, 1-mal zylindrisch und 1-mal rund (Ø 1/8″)

– 4x Siliziumkarbid-Schleifscheibe, je 2-mal kleiner Typ und großer Typ (Ø 3,17 mm)

– 6x Aluminiumoxid-Schaftschleifscheibe, je 2-mal klein zylindrisch, groß zylindrisch und Geschossart (Ø 3,17 mm)

– 42x Sand-Schleifkreis, je 21-mal 12,7 x 6,4 und 12,7 x 12,8

– 1x Gummirad, 22 x 3,1

– 8x kleine Filzpolierscheibe, je 4-mal 22 x 3,1 und 25 x 6

– 1x Poliertuch, 25 x 3,2

– 1x Neun-Loch-Diamantschneidscheibe, 22 x 0,5

– 2x Kugelfilzpolierscheibe, 19 x 9,2

– 2x Stahlbürste, je 1-mal Schüsseltyp und Stifttyp (Ø 3,17 mm)

– 3x Messingbürste, je 1-mal Geschirrtyp, Schüsseltyp und Stifttyp (Ø 3,17 mm)

– 3x Borstenbürste, je 1-mal Geschirrtyp, Schüsseltyp und Stifttyp (Ø 1/8″)

– 5x Harzschneidklinge, 32 x 1,2

– 12x Schleifscheibe, je 6-mal Siliziumkarbid und Aluminiumoxid, 20 x 3,0

– 4x Spannzange, je 1-mal 1,6 und 2,4, 2-mal 3,2

– 2x Schleifpaste, 36 x 27

– 36x Standard-Schneidscheibe, 24 x 0,6

– 36x dünne Schneidscheibe, 24 x 0,45

– 100x Schleifpapier, 20 x 0,3

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. NX-3962-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3962-3600.shtml

Das 300-teiliges Zubehör-Set für Multifunktions-Werkzeuge eignet sich sehr gut für das

AGT Akku-Multifunktionswerkzeug, Li-Ion, USB, variable Drehzahl, 40 Teile

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. NX-3960-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/D2hJGRXW

