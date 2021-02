AGRAVIS Raiffeisen AG: Anbauempfehlungen für die Praxis

Ob Sortenwahl, Pflanzenschutz oder Düngung: Mit den Schwerpunktprogrammen der Pflanzenbau-Vertriebsberatung der AGRAVIS Raiffeisen AG erhalten Landwirte praxistaugliche Anbauempfehlungen für ihre Kulturen. Mit ihrer Hilfe können sie sich im vielschichten Markt der Produkte gut orientieren. Für die Aussaat im Frühjahr 2021 sind die Pflanzenbauempfehlungen ab sofort verfügbar. Alle Programme der AGRAVIS stehen zum Download und als Flipbook unter agrav.is/schwerpunkte bereit.

Sie beinhalten umfassende Informationen zu allen betriebsrelevanten pflanzenbaulichen Themen. Dabei wählen die AGRAVIS-Pflanzenbauberater bewusst aus dem umfangreichen und leistungsstarken Produktportfolio der Industrien und Züchter aus und stellen für den jeweiligen Standort und Nutzungsrichtung die optimale Anbauempfehlung zusammen. Im Frühjahr stehen wieder viele Düngemaßnahmen sowie die Ausbringung von Pflanzenschutz an. Viele stellen sich jetzt die Frage, welche Menge und welches Produkt sie ausbringen sollten. In unserem Schwerpunktprogramm Frühjahr 2021 geben die AGRAVIS-Experten – unterteilt nach Regionen – einen Überblick für die gängigen Kulturen Getreide, Mais und Raps, aber auch zu den Kulturen Kartoffeln, Zuckerrüben, Leguminosen, Grünland, Wildacker und Zwischenfrüchte.

In der ebenfalls aktuell erschienenen Sonderkulturbroschüre 2021 gibt die AGRAVIS einen Überblick über die Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen bei den Sonderkulturen Spargel, Erdbeeren, Möhren und Zwiebeln. Zudem gibt es ausführliche Tipps zu Weihnachtsbaumkulturen, Golf-und Rasenflächen, Folien und Technik.

agrav.is/schwerpunkte

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

