AgenturNMM – Newcomer-Music-Management bietet breites Sprungbrett für Musiker/innen

Musikmanagement, Radiopromotion, Eventmanagement und die breite Unterstützung der soziial – kulturellen Themenbereiche kommt, mit der AgenturNMM – Newcomer-Music-Management, aus Beerfelden / Hessen.

Die AgenturNMM – Newcomer-Music-Management aus Beerfelden in Hessen ist das Haupt-Unternehmen eines medialen Netzwerkes, bestehend aus „Management und Marketingagentur, zwei weltweit agierenden Webradiosendern „BackStageFM Deutschland“ und „ZusammenStark.FM“, sowie einem internationalen Online – Musikmagazin „Newcomer-Music-Magazine“.

Während die Musik- und Kulturbrache in Zeiten der Pandemie extrem ums Überleben kämpfen musste, hat sich Newcomer-Music-Management genau dies auf die Fahne geschrieben.

Während sich die AgenturNMM, in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern, auf die Förderung und Entwicklung von Newcomerbands / Künstler/innen fokussiert, bietet BackStageFM Deutschland die derzeit grösste Radio-NewcomerShow auf derzeit 51 Radio Kanälen.

Mit ZusammenStark.FM unterstützt die AgenturNMM die Musik und Kulturbrache,. sowie wichtige soziale Projekte unter dem Slogan „Wir schauen nicht weg!“

ZusammenStark.FM widmet sich den gesellschaftlichen Themen wie „alleinerziehend in Deutschland“, „psychische Erkrankungen und gesellschaftliche Ausgrenzung“, „Altersarmut“ oder auch dem Thema „Mobbing“.

In Planung ist für eine der nächsten Sondersendungen eine Format-Sendung zum Thema „Angst – Panik – Depression“, in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern, Betroffenen, Angehörigen und der Selbsthilfegruppe „Angst – Panik – Depression“ aus dem hessischen Reichelsheim im Odernwald, die erst kürzlich vom Magazin „FOCUS“ vorgestellt wurde.

Seit dem 1.6.2021 erweitert die hessische AgenturNMM das Netzwerk der Künstlerförderung mit einem Online-Musikmagazin „Newcomer-Music-Magazine“.

Was zunächst am 1.4.2021 als Einzelunternehmen startete, entwickelte sich sehr schnell zu einem globalen Netzwerk für die Künstlerförderung am Musikmarkt.

Hinter dem Netzwerk steht ein Team aus renommierten Partnern und erfahrenen Fachleuten der Musikbranche, so Geschäftsführerin Simone Dohmen und Jochen Ringl als Leitung der Management- und Marketingabteilung.

So stellt die AgenturNMM mehrere Bands wie ZARTBITTER, ToMiK und RT-Projekt dem Deutschen Rock und Pop Preis 2021 vor, der in diesem Jahr das 39. Mal in der bekannten Siegerlandhalle / Siegen in insgesamt 129 Kategorien verliehen wird.

Weiterhin steigt ein neues Projekt „HeissZeit“ direkt mit Ihrer ersten Single „Frei Sein“ in die iTunes – Schlager – Charts auf Platz 2 ein.

Ein weiterer interessanter Künstler unter dem Namen „Bert Fenber“ entdeckt für sich sehr spät seinen Traum zur Musik und veröffentlichte mit 60 Jahren sein erstes Musikalbum „SUNRAY“ mit 11 Titeln.

Künstler/innen träumen Ihr Leben lang vom ersehnten Durchbruch oder endlich Ihre erste eigene CD in den Händen zu halten.

So auch die Hamburgerin „Steffi Fester“, die seit Ihrer Kindheit einen Teil Ihres Herzens der Musik verschrieben hat. Die AgenturNMM nahm Sie unter Vertrag und schon nach kurzer Zeit erzielte Sie beachtliche Aufmerksamkeit in der Radiolandschaft und ergattert sich, in der Zusammenarbeit mit der AgenturNMM, einen Plattendeal bei Calygram Records aus Halle.

Das Netzwerk in der Übersicht:

MANAGEMENT + PROMOTION : https://newcomer-music-management.de/

BackStageFM Deutschland: https://backstagefm-deutschland.de/

ZusammenStark.FM: https://zusammenstark-fm.de/

Musikmagazin: https://newcomer-music-magazine.de/

Pressekontakt:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

im Web: https://newcomer-music-management.de/

Ansprechpartner: Hr. Jochen Ringl

Email: Presse@Newcomer-Music-Management.de

