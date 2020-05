Agentur REGENREICH aus Münster hilft KMU seit Coronakrise mit Digitalberatung

Seit Beginn der Corona-Epidemie bietet REGENREICH eine kostenlose Videoberatung rund um Digitalisierung und Online-Marketing an – mittlerweile Teilnehmer aus ganz Deutschland.

In Folge der Covid-19-Beschränkungen machten sich auch zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen auf die Suche nach digitalem Know-How. “Wie kann ich schnell auf E-Commerce umschalten?, “Wie funktioniert Online-Marketing mit begrenztem Budget?” – waren nur zwei der dringendsten Fragen. REGENREICH-Geschäftsführer Max Schmittmann ging es dann wie vielen Online-Fachleuten. “Uns kontaktierten immer mehr Firmen, die in der Notsituation auf digitale Expertise angewiesen waren.”

Um die vielzähligen Anfragen zu kanalisieren, entwickelte REGENREICH mit der “Digitalisierungs-Sprechstunde” ein neuartiges Beratungsformat. Die Agentur bietet ihr Fachwissen gebündelt für Selbständige und Mittelständler an – auch für alle, die sich erst einmal informieren müssen: “Uns war es wichtig, schnell Sorgen zu nehmen und einfach zu helfen, daher haben wir das Format kostenlos eingeführt.”

Die Videoberatungsrunde rund um Online-Marketing und digitalen Vertrieb findet seitdem jeden Freitag um 14 Uhr statt. REGENREICH widmet sich jeweils einem wichtigen Business-Instrument. Von Suchmaschinenoptimierung über Content-Marketing bis hin zu Online-Wissensvermittlung werden alle Grundlagenthemen behandelt. Neben Impulsvorträgen stellen die Experten konkrete Software-Tools vor und beantworten Fragen aus dem wachsenden Teilnehmerkreis.

Mittlerweile nehmen jede Woche Unternehmen aus ganz Deutschland teil, um sich fit für das digitale Business zu machen. Über die landesweite Aufmerksamkeit freuen sich die Organisatoren besonders. Uwe Thorwesten, Geschäftsführer für IT, führt den Erfolg auf die die REGENREICH-DNA zurück: “Viele Agenturen entstanden analog und zu Zeiten, als Online-Kommunikation und E-Commerce noch in den Kinderschuhen steckten. Die Internetkompetenz ist in den letzten Jahren zwar gewachsen. Bei uns hingegen standen Webentwicklung und Onlinegeschäft schon immer im Fokus.”

Ein nahes Ende der digitalen Sprechstunde sieht Max Schmittmann angesichts des Zuspruchs nicht: “Das positive Feedback und die große Dankbarkeit motivieren uns, die Reihe künftig fortzusetzen. Auch wir lernen in jeder Sitzung viel darüber, was KMU in Münster und darüber hinaus bewegt und benötigen. Das hilft uns gleichzeitig, unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern, die aktuell gefragter denn je sind.”

Zur Projektwebseite und Anmeldung: www.digitalberatung-nrw.de

REGENREICH ist eine Kommunikationsagentur aus NRW, die auf Digitalberatung, Online-Vertriebsaufbau und Internet-Marketing spezialisiert ist.

Mit Experten aus den Bereichen Informationstechnologie, Markenentwicklung und digitaler Kommunikation berät REGENREICH Unternehmer bei der Umsetzung passgenauer Digitalstrategien.

REGENREICH entwirft automatisierte Geschäftsmodelle im Web und hilft damit Mittelständlern, im digitalen Wandel zu wachsen.

Die Anmeldung zur Digitalisierungs-Sprechstunde von REGENREICH ist möglich über die Projektwebseite www.digitalberatung-nrw.de Das aktuelle Thema wird auf den Social Media-Plattformen bei Facebook, Instagram und Twitter sowie bei Xing und LinkedIn angekündigt.

