AGENT MIT ZWEI GESICHTERN – Gesellschaftskritischer Agentenroman

Lothar Sommer können in “AGENT MIT ZWEI GESICHTERN” den Grenzdienst an der Berliner Grenze für einen ganzen Tag hautnah miterleben.

Der Kundschafter Jörg Wiesener steht kurz nach seiner Entsendung im Jahr 1989 durch die politische Wende in der DDR plötzlich ohne Auftraggeber da. Dieser Roman erzählt seine Geschichte. Wer sich für Geheimdienste, speziell in der damaligen DDR und deren Mittel und Methoden interessiert, sollte dieses Buch unbedingt in die Hand nehmen. Die Profit- und Machtgier von Konzernen, die sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart für verheerende Kriege, für Tod und Leid unzähliger Menschen verantwortlich sind, wird in dieser spannenden Geschichte schonungslos an den Pranger gestellt.

Leser, die sich für den Geheimdienst interessieren erhalten mit “AGENT MIT ZWEI GESICHTERN” von Lothar Sommer einen gesellschaftskritischen Agentenroman. Der Roman ist ein ansprechender Mix aus kleinen Geschichten um große Geschichte, aus praktizierter Geheimdienstarbeit, Intrigen, Nervenkitzel und Sinnlichkeit, in einer frei erfundenen, nicht ganz gewöhnlichen Geschichte. Der Roman vermittelt den Lesern zudem zahlreiche geschichtliche Zusammenhänge und versucht auf einige Fragen, das Scheitern des Sozialismus in der DDR betreffend, Antworten zu finden.

“AGENT MIT ZWEI GESICHTERN” von Lothar Sommer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14774-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

