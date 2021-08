Afro-deutsche Beziehung- Liebe ohne Grenzen? DantseLogik: Der Weg zur erfüllenden Partnerschaft zwischen schwa

Missverständnisse und nicht endende Diskussionen- keine Seltenheit bei afro- deutschen Paaren.

Er/ Sie versteht dich einfach nicht?

Du kannst sein/ ihr Verhalten nicht nachvollziehen?

Gefühlschaos?

Die schwarz-weiße Beziehung- eine ständige Berg und Talfahrt?

Alles hatte doch so gut angefangen.

Das geheimnisvolle Andere, die weißen blitzenden Zähne hinter einem erfrischenden, herzerfüllenden Lächeln, die liebenswürdigen, dunklen Augen, die anmutigen Bewegungen hatten auf dich eine fast schon magische Anziehungskraft.

Die Fröhlichkeit die Leichtigkeit, das Temperament und die Lebensenergie des afrikanischen Mannes/ der afrikanischen Frau beeindruckten dich.

Die Faszination der unbekannten Kultur, der anderen Hautfarbe und des abweichenden Lebensstils sind reizvoll, bereichern Partnerschaften und können über kurz oder lang auch eine Herausforderung darstellen.

Mit vielen Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen von Liebe, Beziehung, Vertrauen und Sexualität, starten Europäer/innen in eine Partnerschaft mit einem/r Afrikanerin und dann…

sind Missverständnisse fast vorprogrammiert.

Aus der exotischen Liebesbeziehung kann schnell Frust und Kummer werden. So völlig ungewohnt sind manche Prioritäten, Ansichten und Gepflogenheiten. Zwei Kulturen prallen aufeinander.

Was für Europäer/innen selbstverständlich ist, sieht der/die afrikanische Partner/in vielleicht ganz anders.

Wie gelingt es, Verständnis für die jeweilig andere Kultur aufzubringen?

Wie schafft man es, sich mit Respekt, Akzeptanz und Toleranz zu begegnen?

Wie können zwei völlig unterschiedliche Kulturen auf partnerschaftlicher Ebene voneinander lernen und profitieren?

Hat alles doch seine Grenzen? Rückzug? Aufgeben? Nein.

Konfliktbewältigung, Verständigung, aufeinander zugehen, ein tolerantes Miteinander. Ja, aber wie?

Wer könnte besser helfen als Dantse Dantse.

Dantse Dantse ist eine Koryphäe in der Coachingszene und der einzige afrikanische Beziehungs- Coach, der beide Kulturen kennt, beide Ansichten versteht, mit seinen interkulturellen Erfahrungen lösungsorientiert zur Seite steht und sich als externer Vermittler und „Kulturübersetzer“ in beide Rollen hineinversetzen kann. Kein Therapeut versteht diesen Beziehungstypen so gut wie er in Deutschland. Seit über 18 Jahren arbeitet er als erfolgreicher Wissenslehrer und hat bereits hunderte schwarz-weiße Beziehungen selbst in hoffnungslosen Situationen gerettet.

Andere coachen- Dantse löst und repariert.

Dantse Dantse

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @ www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @ dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @ www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

https://dantse-logik.com/schwarz-weisse-beziehungen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dantse Dantse

Frau Monika Schelter

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 06151-4297421

web ..: http://www.dantse-logik.com

email : moni@gerali.de

Pressekontakt:

Dantse Dantse

Frau Monika Schelter

Diltheyweg 5

64287 Darmstadt

fon ..: 06151-4297421

web ..: http://www.dantse-logik.com

email : moni@gerali.de