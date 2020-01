Sie benötigen Hilfe beim Start Ihrer Kampagne? Wir unterstützen Sie mit Freude bei sämtlichen Belangen bezüglich Ads. Nach Erheben jeglicher wesentlicher Informationen über Sie, Ihrer Marke sowie Ihrer Produkte fangen wir mit Vollgas an. Die Erstellung ist unsere 1. Handlung. Wir werten genau aus, welches Produkt Sie bewerben wollen, welche Wettbewerber es zu beachten gibt und wie diese Konkurrenz seine Produkte bewirbt. So können wir alle für die Kampagne relevanten Keywords finden. Folgend werden wir Ihre Zielgruppe festlegen. Welche Personen spricht Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt an? Wann sind die potenziellen Konsumenten im Internet aktiv und aus welchen Regionen kommen jene? Mithilfe welcher Maßnahmen lassen sich jene optimal erreichen? Das ist besonders wichtig, da die auf jene abgegrenzte Zielgruppe aufgegebenen Anzeigen auch attraktiv sein müssen. So können wir gewährleisten, dass Sie in den Anzeigen ein sympathisches Image für Ihre möglichen Kunden abgeben. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Unternehmen, während unser Team spezifisch Ads ausstrahlt. Sie müssen sich dank unseres Rundum-Sorglos-Pakets nicht sorgen. Durch mehrjährige Expertise und einem gewissen Know How können wir mit Sicherheit sagen, welches Konzept das beste ist. Bei uns erhalten Sie einen umfassenden und hochklassigen Service. Wir können mit Stolz verkünden, dass wir Google Partner sind, was unseren Expertenstatus unterstreicht. Wir haben uns auf Google Ads spezialisiert. Seien Sie somit versichert, dass Ihr Projekt unsere volle Konzentration bekommt und nicht lediglich beiläufig von uns behandelt wird. Wir wissen immer was wir zu tun haben und unterstützen mit unserem geballten Wissen jeden Kunden mit dem gleichen Maß an Freude. Rufen Sie uns gerne an! Wir freuen uns über jede neue Anfrage und sind gespannt auf jedes neue Projekt.

Ads You

Sokelantstraße 5

30165 Hannover

Deutschland

Tel. +4951130165

Web: www.ads-you.de