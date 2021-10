Adobe Commerce Shop von HAKA mit Shop Usability Award 2021 ausgezeichnet

Anerkennung für außergewöhnliche Customer Experience des von creativestyle betreuten Shops

München, 25. Oktober 2021 – Der Adobe Commerce Shop von HAKA wurde mit dem Shop Usability Award 2021 in der Kategorie Wellness, Beauty & Gesundheit ausgezeichnet. Damit honoriert die Jury die außergewöhnliche Nutzerfreundlichkeit und einzigartige Customer Experience des E-Commerce-Auftritt des Familienunternehmens, das mit seiner NEUTRALSEIFE bekannt wurde und heute eine komplette Haushaltsversorgung mit Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln anbietet. Aufgesetzt und betreut wird der Shop von der E-Commerce-Agentur creativestyle.

Außergewöhnliches Nutzererlebnis durch Shop Relaunch

HAKA betreibt seinen Shop bereits seit vielen Jahren mit Magento 1. Um effektiveren Content Commerce betreiben zu können und die Plattform für den Omnichannel-Vertrieb zu optimieren, entschied man sich für ein Upgrade auf Adobe Commerce, powered by Magento 2. Nach dem Shop Relaunch konnten dank der verbesserten User Experience schnell erste Erfolge verbucht werden: HAKA verzeichnete ein Umsatzwachstum von 26% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und eine 77% höhere Verweildauer der Mobile User. Nun würdigt auch der Shop Usability Award den herausragenden Onlineauftritt des Unternehmens.

„Mein Team und ganz HAKA freuen sich sehr über den Shop Usability Award 2021. Mit Blick auf 2022 werden wir gemeinsam mit creativestyle & Adobe sicher noch einen draufsetzen“, erklärt Benjamin Weber, Head of eCommerce & Marketing bei HAKA Kunz GmbH.

„Wir freuen uns mit HAKA und unserem Partner creativestyle über die Anerkennung der außergewöhnlichen Nutzerfreundlichkeit durch den Shop Usability Award. Im Onlinewettbewerb ist eine unverwechselbare Customer Experience wichtiger denn je. Es freut uns, dass unsere Kunden mit Adobe Commerce ein preisgekröntes Nutzererlebnis schaffen können“, ergänzt Volker Grümmer, Director Commercial Sales Central Europe bei Adobe

Award-Verleihung der besonderen Art

Der Shop Usability Award wurde in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben. Aufgrund der besonderen Situation wurden die Gewinner diesmal nicht auf einer Gala bekannt gegeben. Stattdessen veranstaltete Initiator Johannes Altmann eine Bustour durch Deutschland, auf der er die Gewinner besuchte und die Preise überreichte.

„Die Auszeichnung von HAKA mit dem Shop Usability Award zeigt, welchen Stellenwert guter Content Commerce im Onlinehandel hat. Wir sind sehr glücklich darüber, dass der Ausbau unserer UX-Abteilung Früchte trägt und wir das zweite Jahr in Folge zu den Siegern des Awards zählen“, sagt Jaromir Fojcik, Gründer und CEO von creativestyle.

Ausführliche Informationen zum HAKA Shop Relaunch finden Sie hier: https://adobe.ly/3G8qYih

Über Adobe Commerce

Adobe Commerce ist eine branchenführende Commerce-Lösung in der Adobe Experience Cloud, die Händlern und Marken in den Bereichen B2B, B2C und bei hybriden Anwendungsfällen eine unübertroffene Agilität und Skalierbarkeit bietet, um ihre Produkte auf sehr differenzierte Weise zu vermarkten. Adobe Commerce, powered by Magento, wurde im Jahr 2020 als Leader sowohl im Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce, als auch im Forrester Wave for B2B- und B2C-Commerce eingestuft und verfügt über ein leistungsstarkes Portfolio an Cloud-basierten Omnichannel-Lösungen, die es Händlern ermöglichen, digitale und physische Einkaufserlebnisse nahtlos zu integrieren. Mit Adobe Commerce ist Adobe zum zehnten Mal in Folge der führende Anbieter der Digital Commerce 360 Top 1000 Online-Händler und der Top 500 Guides für Europa und Lateinamerika. Die Adobe Commerce Plattform profitiert von einem globalen Netzwerk von Lösungs- und Technologiepartnern, einer weltweit aktiven Entwickler-Community und dem größten Onlinemarktplatz für Erweiterungen, dem Magento Marketplace. Weitere Informationen finden Sie hier: https://adobe.ly/3jjoi7J

Über creativestyle

creativestyle ist die erfahrenste Adobe Commerce Agentur in Deutschland. Mit uber 70 Mitarbeitern und vier Standorten in Munchen, Hamburg, Krakau und Rybnik liefert creativestyle seit 2001 preisgekrönte E-Commerce-Komplettlösungen zum fairen Preis. Als fuhrender Magento Contribution Partner in DACH und und Adobe Commerce Specialized Partner sind wir in der Lage, auch die anspruchsvollsten Anforderungen in Adobe Commerce nachhaltig zu realisieren. Unsere Leistungen umfassen neben der strategischen Beratung, Konzeption und Entwicklung von Onlineshops auch die kontinuierliche Betreuung und digitale Vermarktung zur Steigerung des Absatzes und zur Gewinnung von Neukunden. Weitere Informationen finden sie unter: https://www.creativestyle.de/

