Adner & Partner Immobilien Braunschweig erzielt 5-Sterne-Makler Auszeichnung beim Capital Makler-Kompass 2021.

Der Capital Makler-Kompass 2021: Adner & Partner Immobilien aus Braunschweig erzielt beim Capital Makler-Kompass 2021 erneut die Auszeichnung als 5-Sterne-Makler.

Capital Makler-Kompass 2021: Adner & Partner Immobilien aus Braunschweig erzielt beim Capital Makler-Kompass 2021 erneut die Auszeichnung als 5-Sterne-Makler. Capital hat erneut die Leistungen von mehr als 2.984 Maklern in 150 Großstädten Deutschlands analysiert. In einem umfangreichen Verfahren Keyword 1:

wurden die ausgewählten Immobilienmakler nach 4 Kriterien bewertet: Qualifikation, Prozessqualität, Präsentation von Exposés und Verträgen sowie die vorherrschenden Qualitätsstandards beim Kundenservice. In Braunschweig wurden schlussendlich 9 Immobilienmakler mit 5 Sternen ausgezeichnet, wovon Adner & Partner Immobilien mit 90 von 100 Punkten die höchste Punktzahl im Bereich „Exposé und Verträge“ in Braunschweig

erzielte. Mit 76 Punkten wurde die dritthöchste Punktzahl Braunschweigs im Bereich „Prozessqualität“ erzielt. Inhaber Adner sagt: „Wir sehen darin die Bestätigung, vieles richtig zu machen, und finden zugleich , noch besser zu werden. Unsere Kundschaft darf sich auf unsere selbst auferlegten Qualitätsstandards verlassen. Wir werden uns aber keinesfalls auf der Vergangenheit ausruhen, sondern auch weiterhin stetig daran arbeiten, noch besser zu werden. Denn nur so können wir sicherstellen, ein verlässlicher Partner für Ihren Immobilienverkauf oder der Vermietung Ihrer Eigentumswohnung sein zu können. Unsere Vertriebsregion für z. B. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen liegt in Braunschweig und Wolfenbüttel. Wir verkaufen aber auch Immobilien im Raum Wolfsburg oder Groß Schwülper. Die Kundschaft die z. B. eine Immobilienbewertung anfordert, hat sich überwiegend für den Immobilienverkauf mit Adner & Partner Immobilien Braunschweig entschieden und empfindet unsere Dienstleistung rund um Immobilien ähnlich, wie es die Studie zum Ausdruck bringt. Als 5 Sterne- Dienstleistung. Das führt dazu, dass mehr als

95 % unserer Kunden uns das Prädikat „Empfehlenswert“ aussprechen. Und das seit Jahren. Mittlerweile weist Adner & Partner Immobilien Braunschweig umfassende Erfahrung aus fast 70.000 m2 vermittelter Wohnfläche im Großraum Braunschweig bzw. Wolfenbüttel auf und verfügt dadurch über spezielle regionale Kenntnisse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adner & Partner Immobilien – Immobilienmakler Braunschweig

Herr Richard Adner

Georg-Eckert-Straße 5A

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053161918748

web ..: http://www.adnerundpartner.de

email : info@adnerundpartner.de

Adner & Partner Immobilien ist eine familiär geführte Immobilienfirma in Braunschweig. Gegründet wurde Adner & Partner Immobilien im Jahr 2012. Adner & Partner Immobilien erfüllt europäische Qualitätsstandards und ist nach DIN EN 15733 zertifiziert, geprüfter MarktWert-Makler® der Sprengnetter-Akademie und Mitglied im IVD. 2021 wurde unser Immobilienbüro bereits zum 8. Mal vom Focus zu Deutschlands 1000 besten Immobilienmaklern gewählt. Wir verkaufen Immobilien wie z. B. Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Raum Braunschweig. Mehr als 95% unserer Kunden empfehlen uns weiter.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de