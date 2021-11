ADN Distribution und Deskcenter stellen gemeinsam wegweisendes IT Asset Management für Systemhäuser und Reseller bereit

Die Welt hat sich verändert und IT-Partner von Unternehmen und öffentlichen Organisationen sind immer mehr gefordert, ihren Kunden Unterstützung im Management ihrer IT-Infrastrukturen zu liefern. Insbesondere das Managen von verteilten IT-Assets, das Minimieren von Sicherheitsrisiken und die kontinuierliche Kostenoptimierung stehen im Vordergrund.

Leipzig, 4.11.2021 – Mit der Deskcenter Management Suite (DCMS) des deutschen Softwareherstellers Deskcenter bietet die ADN Distribution ihren Partnern jetzt eine umfassende IT-Asset-Management-Lösung für deren Kunden. Die DCMS ist eine ganzheitliche Produktsuite, die nach Bedarf des jeweiligen Unternehmens modular konfigurier- und einsetzbar ist. Die Module umfassen:

* Discovery & Inventory aller IT-Assets (Hardware und Software), sowie die Fähigkeit Assets frei zu definieren und in einem IoT-Szenario zu managen,

* komplettes Softwaremanagement (von OS-Deployment, über Patchmanagement, Update/Upgrade-Management bis hin zu SW-Paketierung),

* Enterprise Mobile Device Management,

* Risk & Vulnerability Management,

* Lizenzmanagement,

* IT Service Management (inklusive Service Katalog) und

* Dashboard-basiertes Reporting.

Dies erlaubt es Kunden, ihre komplette IT-Infrastruktur aus einer Konsole heraus zu überblicken und im Griff zu haben. IT-Prozesse lassen sich automatisieren und dabei die wertvolle Zeit von IT-Ressourcen und Mitarbeitern anderer Fachabteilungen stetig optimieren. Diese Fähigkeiten erlauben es aber auch, dass Partnerorganisationen ihren Kunden die Deskcenter Management Suite entweder als Software-as-a-Service oder im Rahmen von definierten Managed Services anbieten. Sie greifen somit ihren Kunden mit fokussierten Langzeitengagements werthaltig unter die Arme.

Im Fazit: Deskcenter ist die Antwort für Organisationen, die nach einer Lösung suchen, um moderne IT-Architekturen, inklusive Szenarien wie Home Offices und Digital Workspace, automatisiert, sicher und kostenoptimiert zu managen. Partner der ADN haben den additiven Vorteil von diversen Preismodellen, die es ihnen ermöglichen, Deskcenter profitabel in ihren Reselling-, SaaS- und Managed-Service-Portfolios einzusetzen.

Hermann Ramacher, Geschäftsführender Gesellschafter der ADN Distribution führt hierzu aus: „Deskcenter hat mit seinem modernen, umfassenden IT-Management-Konzept Alleinstellungsmerkmale weltweit aufbauen können und bietet für den Channel damit breite Einsatz- sowie große Wachstumsmöglichkeiten. Für MSPs schafft die Deskcenter Suite die gewünschten Produktivitätsvorteile im täglichen Einsatz.“ Ramacher weiter: „Mit dem Vermarktungsstart der Deskcenter Suite bilden wir mit unseren Vertriebspartnern individuelle IT-Management-Lösungspakete, die direkt einsatzfähig sind, um damit skalierbares, zukunftsfähiges IT-Management optimal möglich zu machen.“

„Wir sehen die Partnerschaft mit der ADN als extrem synergetisch, da die ADN, als Value-Add-Distributor, die Deskcenter, als Softwarehersteller, perfekt ergänzt“, kommentiert Christoph Harvey, Vorstand von Deskcenter. „Mit ihren auf Deskcenter zertifizierten Experten, einem erstklassigen Schulungszentrum, Cloud-Portfolio und werthaltigem Marketingportfolio unterstützt die ADN ihre Partner, eine Lösung wie Deskcenter nachhaltig bei ihren Kunden zu platzieren.“

Über ADN Distribution:

Die ADN DISTRIBUTION GROUP ist führender Anbieter von DIGITAL SOLUTIONS für IT-Reseller. Wir identifizieren aktuelle IT-Trends in den Bereichen Cloud und Managed Services, Next-Generation Security, Data Center Infrastructure sowie Modern Workplace und kombinieren die Stärken innovativer Technologien zu attraktiven Zukunftslösungen für IT-Reseller und Hersteller. Mit unserem hohen Qualitätsanspruch und der wachsenden Zahl an Fachhandelspartnern sind wir maßgeblich an der Entwicklung von digitalen Zukunftslösungen beteiligt.

In unserem autorisiertem Trainingscenter, der ADN Akademie, bereiten Sie unsere praxiserfahrenen ADN Trainer auf herstellerrelevanten Zertifizierungen vor und vermitteln Ihnen hands-on das technische und vertriebliche Know-how, um Lösungen erfolgreich zu vermarkten.

Mit unserem hohen Qualitätsanspruch stehen wir für Premium Services für bessere Geschäfte und für „Distribution 2.0“. Unsere Kunden sind die Leistungsträger der IT in Deutschland, Österreich, der Schweiz und ausgewählten internationalen Märkten: Systemhäuser, Value-Added Reseller, qualifizierte, Independent Software Vendor (ISV), Systemintegratoren und OEMs sowie Managed Service Provider.

Für unsere marktführenden und zukunftsweisenden Hersteller sind wir Full-Service-Marktbereiter und für über 6.000 Partner der Nr. 1 Value Add Distributor. Mit über 585 Mio. Euro Umsatz (2020) treibt ADN maßgeblich die Entwicklung der Industrie voran, als feste Größe in der europäischen IT-Landschaft. Fair, partnerschaftlich, vielfach ausgezeichnet.

Die Deskcenter AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT Asset & Lifecycle Management.

Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT Asset Management, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie Security & Vulnerability Management und ein benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, IT Kosten zu senken, die Effizienz der IT zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

