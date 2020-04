Adam und Eva, Schneewittchen und Wilhelm Tell: Einem Apfel kann niemand widerstehen… auch nicht als Tee

Biozertifizierter Teeshop bietet Apfeltee in verschiedensten Varianten, nicht nur für Märchenfiguren

Beim fairen Online-Teeshop Auresa.de sind Äpfel ein großes Thema: “Wegen der schier unendlich anmutenden Vielfalt an Apfelsorten, die es gibt, kann man mit dieser Frucht auch ein sehr breites Spektrum geschmacklicher Nuancen in die Teemischungen bringen”, so AURESA-Teefachmann Danijel Mlinarevic. Aus diesem Grund gehört aus Äpfeln hergestellter Tee nahezu überall auf der Welt zu den beliebtesten Teespezialitäten. Im Tee-Online-Shop von AURESA kann man ab jetzt unter https://www.auresa.de/apfeltee/ die ganze Vielfalt von Apfeltee kennenlernen.

Besonders in der Türkei hat Apfeltee eine lange Tradition

Als eine der ältesten Kulturfrüchte der Menschheit erfreut sich der Apfel seit langer Zeit rund um den Erdball großer Bekanntheit und Popularität. Besonders in der Türkei war Apfeltee jahrhundertelang die erste Wahl, bevor der Genuss von Schwarztee, welcher heute häufig mit dem Land in Verbindung gebracht wird, hinzukam. Dennoch kommt auch heute noch kaum ein Tourist aus der Türkei zurück, ohne nicht wenigstens einmal einen konventionellen türkischen Apfeltee genossen zu haben.

Die Türken trinken ihr Traditionsgetränk das ganze Jahr über, im Sommer gern als erfrischenden Eistee. Im Winter wird er je nach Geschmack mit Zimt und Honig verfeinert. Bei dem großen Apfeltee-Sortiment von AURESA https://www.auresa.de/apfeltee/ werden Äpfel unter anderem für verschiedene Früchte- und Kräutermischungen verwendet, die sich perfekt für Kinder und schwangere oder stillende Frauen eignen. Aber auch schwarzer Tee lässt sich hervorragend mit Äpfeln verfeinern.

AURESA: fair gehandelt, biozertifiziert und dank Lieferung mit GoGreen auch zu 100% CO2-neutral!

AURESA.de bietet viele klassische Schwarz- und Grünteesorten, daneben aber auch feinste Kräuter- und Früchtetees mit natürlichen Zutaten. Besonderes Augenmerk gilt Tees, die aus biologischer Landwirtschaft stammen und damit Natur und Umwelt schonen. Außerdem achtet man auf fairen Handel und einen möglichst umweltschonenden und CO2-neutralen Versand durch Lieferung von DHL GoGreen.

Mit AURESA https://www.auresa.de kann man sorgenfrei die Welt des Tees entdecken.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

