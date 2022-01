Adam Clive Lockwood ist neuer Kulinaischer Direktor im Siyam World Maldives

Frankfurt/Main, 24. Januar 2022 – Küchenchef Adam Clive Lockwood ist neuer Director of Culinary im Siyam World auf den Malediven. Er wird zukünftig die gesamte Entwicklung der Gastronomie des Fünf-Sterne-All-Inclusive-Inselresorts beaufsichtigen.

Lockwood hat sein Studium an der University of Huddersfield in England abgeschlossen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und hat unter anderem an Bord von sieben verschiedenen Schiffen der Flotte von Celebrity Cruises gearbeitet.

Darüber hinaus war der Küchenchef rund um den Globus bei Cunard, der Apollo Group, Norwegian Cruise Line, Carnival Australia, Costa Crociere S.p.A., MSC Cruises, Holland America Line und ACL Culinary Consultancy tätig. Er ist bekannt für seine kreativ zubereiteten Gerichte und einzigartigen Interpretationen lokaler sowie internationaler Rezepte.

„Ich bin begeistert, Teil eines so fortschrittlichen Inselkonzepts und eines einzigartigen Anwesens hier auf den Malediven zu sein, zusammen mit seinen hervorragenden gastronomischen Einrichtungen. Mein Ziel ist es, Siyam World mehr unverwechselbare kulinarische Erlebnisse zu bringen, die im Einklang mit dem Ethos des Resorts stehen“, sagt Lockwood.

Auch Abdulla Thamheed, General Manager des Siyam World, freut sich auf die Zusammenarbeit. „Wir freuen uns sehr, dass Chefkoch Adam zu uns gekommen ist und heißen ihn mit offenen Armen in der Siyam World Familie willkommen. Ich vertraue darauf, dass sein umfangreiches Erfahrungsportfolio bei der Eingewöhnung in seine neue Rolle zum Tragen kommen wird.“

Bildquelle: © Siyam World