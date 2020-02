Adacor ist einer der besten Arbeitgeber Deutschlands 2020

Essener IT-Unternehmen mit Platz 15 von Great Place to Work ausgezeichnet

In einer rauschenden Galanacht wurde Adacor am 26. Februar 2020 von Great Place to Work® mit Platz 15 als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet.

In der Größenklasse 50 bis 100 Mitarbeitende erzielte Adacor dieses Jahr Platz 15 der besten Arbeitgeber in Deutschland. Vor zwei Jahren hatte Adacor erstmalig an der Great Place to Work Befragung teilgenommen. 2018 erreichten wir auf Anhieb zwei der begehrten Auszeichnungen: Als einer der besten Arbeitgeber der ITK-Branche und des Bundeslandes Hessen. Die Prämierung zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands haben wir damals knapp verpasst.

Bereits zum 18. Mal zeichnete das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work Unternehmen für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung einer ausgezeichneten Arbeitsplatzkultur aus.

Die renommierte Auszeichnung beruht auf der intensiven Analyse der Firmenkultur sowie einer umfassenden anonymen Mitarbeiterbefragung, die doppelt gewichtet wird. Bei dieser Umfrage bestätigten unsere Mitarbeitenden besonders den freundlichen und vertrauensvollen Umgang untereinander. Die Frage nach einer “Freundlichen Arbeitsatmosphäre” bejahen 97% und 93% bestätigen “Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz”.

Der Herausforderung aus Kulturaudit und Mitarbeiterbefragung stellten sich 2020 mehr als 800 Unternehmen mit insgesamt mehr als 1 Mio. Mitarbeitenden, darunter auch Schwergewichte wie Salesforce Deutschland, Siemens Healthineers und Adobe Deutschland.

Kiki Radicke, Leitung People Operations bei Adacor: “Die Analysen von Great Place to Work sind zu einem wichtigen Bestandteil der Unternehmens- und Personalführung bei Adacor geworden und liefern wertvolles Feedback wo wir stehen und wo wir noch Verbesserungspotential haben”.

Bei Adacor bleibt es weiter aufregend: Die nächsten Great Place to Work Prämierungen stehen in Kürze an. So werden am 24. März in München die besten Arbeitgeber der ITK-Branche prämiert, zwei Tage später steht in Frankfurt die Auszeichnung der besten Arbeitgeber Hessens an. Adacor wird bei beiden Veranstaltungen dabei sein.

Neugierig geworden wie es sich bei uns arbeitet? Unter https://jobs.adacor.com geben wir Einblicke in unsere ausgezeichnete Unternehmenskultur.

Die Adacor Hosting GmbH ist ein inhabergeführter deutschlandweit tätiger Cloud-Dienstleister. Dabei sind wir plattformneutral und unterstützen Multiclouds und Hybrid Clouds bei unseren Kunden mit Produkten und Services. Unsere eigene Cloud Infrastruktur für Private Cloud und Managed Apps erfüllt höchste Standards im Bereich Sicherheit und Compliance, so dass wir für regulierte Branchen wie Banken, Automobilindustrie und Gesundheit einer der wenigen zertifizierten Partner im deutschen Markt sind.

