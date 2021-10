AC Süppmayer übernimmt „CMC Qualitätsmonitor“ in Hamburg

und baut Marktführerschaft weiter aus

Am 01. Oktober 2021 übernahm AC Süppmayer den in der Verlagsbranche renommierten „CMC Qualitätsmonitor“ der Cross Media Consulting aus Hamburg.

AC Süppmayer ist der in Deutschland führende Partner für Qualitätssicherung und Prozessoptimierung im Kundenservice, Vertriebssteigerung und Qualitätssicherung im Versandprozess. Mit ihrer Software „Sales & Service Excellence“, die mit der Kombination aus Mensch und Maschine (KI) arbeitet, erhielten sie kürzlich den „Innovationspreis für die digitale Zukunft des Kundenservice“. Mit dem „CMC Qualitätsmonitor“ baut das Saarländer Unternehmen seine Marktführerschaft weiter aus.

Das Beratungsunternehmen Cross Media Consulting spezialisiert sich auf die individuelle Betreuung von Medienhäusern. Sie fokussieren sich dabei auf die Themenschwerpunkte Marke, Customer Experience und Business Design. Ihr „CMC Qualitätsmonitor“ ist ein bekanntes Benchmarking-Tool für die Evaluierung und Weiterentwicklung der Verkaufs- und Servicequalität für Medien. Rund 50 Kunden nutzen das Tool erfolgreich und regelmäßig. Nach reichlicher Überlegung entschied sich Cross Media Consulting zur Übergabe des „CMC Qualitätsmonitors“ an AC Süppmayer.

„Wir freuen uns sehr, mit AC Süppmayer einen Nachfolger präsentieren zu können, der unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird.“

Wolfgang Ernd, Geschäftsführer CMC

„Das war für uns keine leichte Entscheidung, war der Qualitätsmonitor doch Teil unserer CMC-DNA. Wir freuen uns sehr, dass wir mit AC Süppmayer einen Nachfolger präsentieren können, der unseren hohen Qualitätsansprüchen vollkommen gerecht wird. Unser Anspruch war es dabei, für unsere Kunden das Beste aus beiden Erfahrungswelten zu verbinden.

CMC konzentriert sich zukünftig im Bereich Customer Experience auf konzeptionelle Consulting-Dienstleistungen und bleibt langfristig Partner an der Seite von AC Süppmayer“, so Wolfgang Ernd.

Neue Eigentümer, große Zukunft

Seit Oktober 2020 hat AC Süppmayer neue Eigentümer. Rainer Wilmers, mit 25-jähriger Managementexpertise Customer Care und Andreas Burgardt, IT Spezialist, stellten das Unternehmen nach der Übernahme neu auf. Mit ihrem 50-köpfigen Team sind die Experten in Deutschland führend in der Messung und Entwicklung von Kundenservice-Qualität. Sie übernahmen das „CMC-Qualitätsmonitor“-Geschäft sowie das gesamte Team und bieten ihren Kunden jetzt zusätzliches Know-how und neue Leistungsbereiche. Das CMC-Qualitätsmonitor-Team agiert von der neuen Niederlassung in Hamburg aus.

Rainer Wilmers schaut zuversichtlich in die Zukunft: „Ich danke Wolfgang Ernd für das Vertrauen. Neben der Übernahme der Kundenbeziehungen freue ich mich auch auf das Team, das wir ebenfalls übernehmen konnten. Wir sind damit neben Saarbrücken künftig auch in Hamburg mit einem Standort vertreten. Mit einem Wachstum auf nun 200 Kunden aus diversen Branchen bauen wir unsere Marktführerschaft deutlich aus.

Das bedeutet auch, dass wir durch den Einblick in verschiedene Branchen alle Trends moderner Kundenkommunikation kennen. Damit können wir wertvolle Hinweise für die Transformation zu Automatisierungen im Kundenservice, exzellenter Kundenbindung und begeisterten Mitarbeitern durch hervorragenden Service geben“.

