abtis erhält Calling for Microsoft Teams Advanced Specialization

Zusatz-Spezialisierung zeichnet Microsoft-Gold-Partner mit besonders hohen Kompetenzen in der Bereitstellung und dem Support von Microsoft Teams Telefonie aus. Weltweit nur 32 Partner mit dieser Spezialisierung.

Pforzheim, 26.01.2021 – abtis, der IT-Einfach-Macher in Baden-Württemberg, gibt bekannt, dass das Unternehmen als einer der ersten deutschen Microsoft Partner die Calling for Microsoft Teams Advanced Specialization erhalten hat.

Damit zeichnet Microsoft Gold-Partner aus, die tiefes Wissen, umfassende Erfahrung und nachweislichen Erfolg bei der Bereitstellung und dem Management von Lösungen im Bereich Teams-Telefonie vorweisen können.

Unternehmen benötigen heutzutage mehr denn je eine moderne Sprachlösung, die Unified Communication und Teamwork unabhängig von Ort und Gerät miteinander verbinden. Genau das bietet Microsoft Teams aus der Office 365-Produktfamilie. Da die Implementierung allerdings sehr komplex sein kann, braucht es einen IT-Dienstleister, der über das entsprechende Expertenwissen und die Erfahrung verfügt. Die neue Advanced-Spezialisierung von Microsoft erleichtert es Kunden nun, diese spezialisierten Experten im Bereich der Telefonie mit Teams zu finden.

Um die Spezialisierung zu erhalten, gibt es eine Reihe hoher Anforderungen an die Bereitstellung und den Support von Microsoft 365 Phone System, die ein Partner dafür fortlaufend erfüllen muss. Weltweit gehören bisher insgesamt nur 32 Partner diesem exklusiven Kreis an.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Planung und dem Betrieb von Microsoft-Infrastrukturen sowie der Betreuung von mehr als 100.000 Anwendern der Cloudplattformen Microsoft 365 und Azure verfügt abtis über ein enormes Fachwissen im Microsoft-Cloud-Umfeld, das nun zur Anerkennung der Advanced Specialization Calling for Microsoft Teams geführt hat.

“Das nenne ich einen gelungenen Start in das neue Jahr”, freut sich Thorsten Weimann, Geschäftsführer der abtis GmbH. “Als einer der zehn Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand in Deutschland mit 12 Gold-Kompetenzen setzen wir ein starkes Zeichen als Vorreiter in der IT-Branche. Wir sind sehr stolz auf die neue Advanced-Specialization-Auszeichnung und uns der Verantwortung unseren Kunden gegenüber sehr bewusst.”

Weitere Informationen zur Telefonie mit Microsoft Teams finden Sie hier: https://www.abtis.de/telefonie-mit-microsoft-teams/

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand in Süddeutschland erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist ein führender Motor für die Digitalisierung des Mittelstands in Baden-Württemberg. Mit Lösungen rund um den Modern Workplace basierend auf Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Teams erschließt das Unternehmen bei seinen Kunden neue Level an Effizienz, Agilität und Innovation. Gleichzeitig entlastet abtis die interne IT durch moderne, skalierbare und vor allem sichere Managed und Cloud Services. Komplettiert wird dies durch Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und modernen Azure Cloud Services.

abtis bietet diese Leistungen auf der Basis jahrelanger Erfahrung mit Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services).

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blue Prints, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie, entwickelt Handlungsempfehlungen und Umsetzungskonzepte und übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie DELL EMC, Microsoft oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

