Absicherung der Arbeitskraft noch günstiger und flexibler

Besonders preisgünstige Angebote für junge Leute, wie Auszubildende, Studierende oder Berufsanfänger

Drei Produktlinien mit verschiedenen Leistungspaketen für mehr kundenindividuelle Absicherung

Dienstunfähigkeitsversicherung mit Einschluss der speziellen Dienstunfähigkeit für Vollzugsbeamte

Coburg, den 03.02.2022

Die HUK-COBURG stellt mit neuen Produktlinien zur Absicherung der Arbeitskraft die individuellen Bedürfnisse der Kunden weiter in den Vordergrund. Nachjustiert hat der Versicherer insbesondere die Preise bei der Einstufung der verschiedenen Berufsgruppen. „Dies macht viele Vertragskonstellationen günstiger“, so Dr. Hans Olav Herøy, für die Personenversicherungen der HUK-COBURG zuständiges Vorstandsmitglied. „Für junge Menschen bis zum Alter von 30 Jahren gibt es außerdem bei allen Produkten den vergünstigten Einstieg bei vollem Versicherungsschutz mit einer Start-Police“, ergänzt Herøy.

Durch die unterschiedlichen Produktlinien in der Berufsunfähigkeitsversicherung können Kunden der HUK-COBURG eine auf ihren persönlichen Bedarf zugeschnittene Absicherung wählen: Mit dem Classic-Angebot erhalten sie immer einen soliden Grundschutz. Versicherte werden bereits in dieser Produktvariante nicht auf eine andere Tätigkeit verwiesen, die nicht dem bisherigen Beruf entspricht. Außerdem sind wichtige Nachversicherungsmöglichkeiten enthalten, wie die Geburt eines Kindes.

Die Varianten Premium bzw. Premium Plus sehen verbesserte Leistungen wie mehr Flexibilität bei der Beitragszahlung oder beim Einschluss höherer Rentenleistungen ohne erneute Gesundheitsprüfung vor. Ganz besonders interessant sind die neuen Tarife für junge Menschen wie Auszubildende, Studierende oder Berufsanfänger. Sie können bei entsprechend gewählter Produktlinie ihren Schutz nach Ausbildungs- oder Studienende erweitern – ohne Gesundheitsprüfung. Das garantiert Individualität und Flexibilität während der gesamten Versicherungsdauer.

Bei der leistungsstärksten Tariflinie Premium Plus sind Kinder mitversichert, die ins Krankenhaus müssen. Der versicherte Elternteil kann über diesen Schutz eine Auszeit finanzieren und sich um den Nachwuchs kümmern.

Die neue Tarifstruktur der Grundfähigkeitsversicherung – der Existenzschutz – umfasst im Classic-Schutz 15 körperliche Grundfähigkeiten. Sie ist eine günstige Absicherung und deshalb für alle Berufsgruppen relevant, bei denen die körperliche Leistungsfähigkeit eine tragende Rolle spielt.

Sie kann zusätzlich um den Schutz weiterer Grundfähigkeiten ergänzt werden wie zum Beispiel das Arbeiten am Bildschirm, der Umgang mit dem Smartphone oder das Bedienen der Computer-Tastatur.

Besonders interessant ist die Absicherung von Erwerbsunfähigkeit auf Grund psychischer Erkrankungen in der Produktlinie Premium Plus. Mit einem Zusatzbaustein lassen sich auch Kapitalleistungen bei schweren Krankheiten einschließen. Der Existenzschutz bietet sich insbesondere auch für Kinder an. Sie sind bereits ab einem Eintrittsalter von sieben Jahren versicherbar. Bemerkenswert: Nach Ausbildung oder Studium kann ab der Produktlinie Premium ohne erneute Gesundheitsprüfung in eine Berufsunfähigkeitsversicherung gewechselt werden.

Für die Berufsgruppe der Vollzugsbeamten, die beispielsweise bei der Polizei oder im Justizvollzug arbeiten, hat die HUK-COBURG die Absicherung der speziellen Dienstunfähigkeit in ihrer Dienstunfähigkeitsversicherung jetzt automatisch dabei. Dies gilt ebenfalls für Feuerwehrbeamte. Sie leistet, wenn diese Beamten den erhöhten körperlichen und seelischen Belastungen des beruflichen Alltags gesundheitlich nicht mehr gewachsen sind und deshalb aus dem aktiven Dienst entlassen oder in den Ruhestand versetzt werden.

Regelmäßig werden die Angebote der HUK-COBURG bei Produktvergleichen ausgezeichnet. Im Test der Stiftung Warentest aus Mai 2021 erhielt z.B. der bisherige Berufsunfähigkeitsschutz der HUK-COBURG zuletzt die Note „Sehr gut (1,1)“.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/neue-biometrieprodukte.html

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit über zwölf Millionen Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2020 von über 8 Milliarden Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit rund 13 Millionen versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Hausrat- sowie in der Privathaftpflichtversicherung gehört sie zu den größten Anbietern am Markt. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2020 insgesamt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Firmenkontakt

HUK-COBURG Unternehmenskommunikation

Kerstin Schmutzler

Bahnhofsplatz –

96444 Coburg

09561-96-22609

kerstin.schmutzler@huk-coburg.de

http://www.huk.de

Pressekontakt

HUK-COBURG Unternehmenskommunikation

Holger Brendel

Bahnhofsplatz –

96444 Coburg

09561-96-22607

holger.brendel@huk-coburg.de

http://www.huk.de