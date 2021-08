Abschluss der SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen in der Innenstadt

Verkaufsoffener Sonntag am 29. August

Wolfsburg, 25.08.2021 – Der Abschluss der SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen wird am Sonntag, 29. August 2021 von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet. Wolfsburger Einzelhändler und die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) laden gemeinsam zum Kultur- und Shopping-Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte aus der Innenstadt inklusive der City-Galerie und der designer outlets Wolfsburg ihre Türen.

„Gemeinsam mit dem Wolfsburger Einzelhandel laden wir am 29. August alle Wolfsburger*innen sowie die Gäste unserer Stadt herzlich zu einem besonderen Shoppingerlebnis ein. Stimmungsvolle Musik im Rahmen der SommerSinne und das vielfältige Angebot der Wolfsburger Innenstadt bieten eine schöne Gelegenheit, den Sonntagnachmittag zu genießen“, erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann.

Am Sonntag, 29. August treten gleich zwei Bands erneut im Rahmen der SommerSinne auf. Von 13 bis 15 Uhr wird die beliebte Party-Coverband IMPULS aus Hannover unter dem Glasdach für ausgelassene Stimmung sorgen. „Wir hatten vor vier Wochen mit den Wolfsburger*innen viel Spaß unter dem Glasdach in der Porschestraße“, schmunzelt Mark Röhrkasten, Bandleader von Impuls. „Als Vollblutmusiker genießen wir es immer sehr, wenn der Funke unserer Party-Show überspringt. So wird es auch am Sonntag wieder sein.“ Auf der Bühne vor der City-Galerie findet von 15 bis 17 Uhr die Ausstellung 1700 Jahre Jüdisches Leben und das Konzert der Danubes Banks statt. Von 17 bis 19 Uhr spielt die Band The Keltics auf dem Hugo-Bork-Platz und bildet damit den Abschluss der Veranstaltung. „Wir sind voller Energie und Vorfreude nochmal in Wolfsburg bei den SommerSinnen auftreten zu können“, erklärt Thys Bouma, Frontman von The Keltics. „Auch am Sonntag werden wir mit Vollgas das Publikum mitreißen und zusammen den Irish way of life feiern.“

Der Zutritt zu den Konzerten ist kostenfrei und nur nach Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests, dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort müssen sich die Besucher*innen jedoch über die Corona-Warn-App, die Luca-App oder analog über ein Formular zur Veranstaltung anmelden.

Die SommerSinne – Wolfsburger Kulturwochen werden im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 53 61.899 94-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de