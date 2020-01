Absatzrekord für Kia in Deutschland

- Fast 70.000 Neuzulassungen in 2019, fünftes Topergebnis in Folge - Neuer Ceed knackt mit über 21.000 Einheiten bisherigen Bestwert

Im vergangenen Jahr hat Kia hierzulande mehr Autos verkauft als je zuvor: Mit 69.608 Neuzulassungen legte der koreanische Hersteller gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Prozent zu und erzielte damit seinen fünften Absatzrekord in Folge (Marktanteil 1,9 Prozent). Seit 2010 hat sich der Kia-Absatz in Deutschland, wo das Unternehmen seit 1993 vertreten ist, fast verdoppelt (plus 90,1 Prozent). Die Marke ist 2019 erneut stärker gewachsen als der Gesamtmarkt (plus 5,0 Prozent), was sie vor allem dem deutlich gestiegenen Anteil privater Käufer verdankt. Als wichtigster Wachstumsmotor erwies sich die neue Ceed-Familie, die mit dem Shooting Brake ProCeed und dem erst im September gestarteten Crossover XCeed zwei neuartige Karosserievarianten neben dem Grundmodell und dem Kombi Ceed Sportswagon bietet. 21.473 Käuferinnen und Käufer entschieden sich 2019 für ein Mitglied der vielseitigen und innovativen Kompaktwagenfamilie – doppelt so viele wie 2018 (10.764 Einheiten). Damit wurde auch der bisherige Jahresbestwert eines Kia-Modells – 20.383 Einheiten des Vorläufers cee’d im Boom-Jahr 2009 – übertroffen.

„Wir sind stolz auf diesen Erfolg, der unterstreicht, dass Kia mit seinen Modellen voll am Puls der Zeit ist“, sagt Steffen Cost, Geschäftsführer (COO) von Kia Motors Deutschland. „Mit jedem unserer Modelle bieten wir den Kunden ein überzeugendes Gesamtpaket, vom vielfach preisgekrönten Design über das hohe Ausstattungsniveau bis zur außergewöhnlichen 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, die wir vor genau zehn Jahren – am 1. Januar 2010 – auf unser gesamtes Modellangebot ausgedehnt haben. Hinzu kommt unsere moderne Antriebspalette mit einem zeitgemäßen Mix aus hocheffizienten, schadstoffarmen Verbrennungsmotoren und vielfältigen Formen der Elektrifizierung, darunter Mild-, Voll- und Plug-in-Hybride sowie die reinen Elektroantriebe von e-Niro und e-Soul.“

Mit seinem Rekordergebnis ist der neue Ceed am Sportage, dem Kia-Bestseller der vergangenen Jahre, vorbeigezogen. Der Kompakt-SUV lag 2019 mit 12.297 Einheiten auf Platz zwei, gefolgt vom Kleinwagen Picanto (8.980 Einheiten), den B-Segment-Modellen Stonic und Rio (6.906 bzw. 4.555 Einheiten) sowie dem Crossover Niro, der mit seinen drei alternativen Antriebsvarianten – Elektro-, Hybrid**- und Plug-in-Hybrid** – insgesamt 4.014 Käufer fand.

29 Siege in Vergleichstests, „Goldenes Lenkrad“ für XCeed

Neben dem Zuspruch der Kunden erhielt Kia im vergangenen Jahr auch von professionellen Autotestern viel Lob. Die Modelle der Marke feierten 2019 in Vergleichstests von Fachmedien insgesamt 29 Siege und setzten sich dabei vielfach auch gegen Fahrzeuge von etablierten deutschen Herstellern und von Premiummarken durch. Der Kia XCeed wurde darüber hinaus mit dem „Goldenen Lenkrad 2019“ prämiert. Der neue Crossover erhielt den wichtigsten deutschen Automobilpreis, der von „Auto Bild“ und „Bild am Sonntag“ vergeben wird, in der Kategorie „Bestes Auto unter 35.000 Euro“ (s. „Auto Bild“-Ausgabe 46/2019).

Über Kia Motors

Die Kia Motors Corporation, gegründet 1944, ist der älteste Fahrzeughersteller Koreas und der zehntgrößte Automobilhersteller weltweit. Die Marke mit dem Slogan „The Power to Surprise“ vertreibt ihre Fahrzeuge in 180 Ländern, verfügt weltweit über 14 Automobilwerke und beschäftigt mehr als 51.000 Mitarbeiter. Kia Motors engagiert sich stark im Sportsponsoring und ist langjähriger Partner der FIFA, der UEFA und des Tennisturniers Australian Open.

Im deutschen Markt, wo Kia seinen Vertrieb 1993 startete, ist die Marke durch Kia Motors Deutschland vertreten. Die 100-prozentige Tochter der Kia Motors Corporation mit Sitz in Frankfurt am Main hat ihren Absatz seit 2010 um mehr als 90 Prozent gesteigert. 2019 erzielte Kia in Deutschland mit 69.608 Einheiten einen neuen Absatzrekord und einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Ebenfalls in Frankfurt ansässig ist Kia Motors Europe, die europäische Vertriebs- und Marketingorganisation des Automobilherstellers, die 30 Märkte betreut.

Seit 2010 gewährt die Marke für alle in Europa verkauften Neuwagen die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie (max. 150.000 km, gemäß den gültigen Garantiebedingungen).

* Gemäß den jeweils gültigen Herstellergarantiebedingungen (max. 150.000 km). Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen u.a. bei Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

** Die genannten Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchs- und Emissionswerte auf. Die Werte wurden nach dem neu eingeführten „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure“ (WLTP) ermittelt. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen.

Kia Niro Hybrid

Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3-3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert 100-86 g/km

Kia Niro Plug-in Hybrid

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 10,5 kW/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/km

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist auch im Internet unter www.dat.de verfügbar.

