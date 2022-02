abresa GmbH: Qualitätssteigerung der Payroll durch Kommunikation auf Augenhöhe

Schwalbach, 02.02.2022 „Unsere BeraterInnen verstehen sich als Vermittler zwischen AnwenderInnen und Anwendung“, beginnt Rainer Geiben, Mitgründer und Mitinhaber der abresa GmbH, „denn genau dies ist es, was aus SAP HCM eine leistungsfähige Payroll Lösung für unsere KundenInnen macht.“

Jedes Tool ist nur so gut, wie es von den AnwenderInnen beherrscht wird. Genau dies ist im Bereich Payroll eine kontinuierliche Herausforderung. Gesetze und Regelwerke ändern sich stetig, Tarifverträge beinhalten nicht selten zahlreiche Besonderheiten, dies führt zu neuen Funktionen im Tool oder geänderten Anforderungen an die Bedienung desselben. Individuelle Besonderheiten, die hinterlegt werden müssen, tun ein Übriges.

„Deshalb raten wir zu einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen im Unternehmen und unseren BeraterInnen“, erläutert Geiben und setzt zu einem Beispiel an: In der Praxis kommt es immer wieder zu speziellen Fragestellungen. Häufig kann man sich mit einer Personalnummernkopie behelfen, so dass dort die Analyse anhand anonymisierter Daten erfolgt. Manchmal ist aber ein Zugriff direkt auf das Produktivsystem erforderlich, z.B. bei Problemen in der Behördenkommunikation. Dann ist es sinnvoll, man „kennt seinen Berater“. Wechselnde Betreuer sind hier allein schon aus Datenschutzgründen nicht angebracht.

Nur durch ein solches enges und offenes Miteinander lassen sich Fragestellungen und Herausforderungen schnell und effizient lösen. Der / die Verantwortliche in der Buchhaltung kennt sein / ihr Tagesgeschäft, die abresa BeraterInnen kennen SAP HCM. Ein umfassender Austausch und eine vertrauensvolle Kommunikation sorgen am Ende für eine effiziente Lohn- und Gehaltsabrechnung in guter Qualität. Das Haupt-Ansprechpartnerkonzept der abresa zielt genau auf das Wachsen dieser vertrauensvollen stabilen Beziehung.

Auch hier holt Geiben, der das operative Geschäft mit SAP HCM Dienstleistungen und die Produktentwicklung verantwortet, zu einem Beispiel aus: „Wichtig ist im Falle eines Fehlers auch die Einschätzung, ob nur sehr wenige Abrechnungsfälle fehlerhaft sind, oder eine größere Gesamtheit – vielleicht sogar wirklich alle betroffen sind. Dieser Unterschied bedingt die Priorität der notwendigen Korrektur und die Herangehensweise des Beratenden. Für Einzelfälle sucht unser Beratender vielleicht einen Workaround, für systematische Fälle sucht er/sie in Customizing und Programmierung. Ggf. schaltet er/sie sofort weitere KollegenInnen mit ein, damit im Team eine gute Lösung gefunden wird.“ Voraussetzung ist, eine bedingungslose Offenheit zwischen MitarbeiterIn und BeraterIn. „Um dies zu erreichen, setzen wir bei abresa auf MitarbeiterInnen aus der Praxis, die wissen, wovon gesprochen wird, und auf Kommunikation auf Augenhöhe. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren KundenInnen an einer Problemlösung und nicht gegeneinander“, schließt Geiben.

Weitere Informationen finden sich unter www.abresa.de. Den neuen abresa Film finden Sie auf YouTube: abresa, der Film.

Die abresa GmbH, Schwalbach, ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen für die Personalwirtschaft, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Die Leistungen reichen von der Beratung und Konzeption der SAP-Lösung bis hin zur Realisierung und Integration. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und beschäftigt heute 58 MitarbeiterInnen an den Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden und Bad Sobernheim.

Viele der abresa-BeraterInnen blicken auf eine langjährige Tätigkeit als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung zurück. Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobil oder Chemie.

Die abresa GmbH ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP Partners und SAP Silver Partner. abresa ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung von IDW PS 951 läuft aktuell.

