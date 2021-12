ABP Verlag präsentiert exklusiv das Hörbuch „Zero Limits“

Vom Bestsellerautor Joe Vitale. Modernisierte hawaiianische Methode des Heilens einfach erklärt

Im neuen Hörbuch des ABP Verlag enthüllt Joe Vitale, weltweit anerkannter Experte für persönliche Entwicklung und Autor des Bestsellers The Attractor Factor, die Geheimnisse der alten schamanischen Heilmethode Ho“oponopono, die helfen soll, Konflikte zu lösen und persönliches Fehlverhalten zu ändern.

„Dieses Hörbuch wird bestimmt große Beliebtheit unter den Hörern unseres Verlages genießen, weil es hilft, sich aufs Leben im Hier und Jetzt zu konzentrieren und inneren Frieden zu finden, was in der heutigen unstabilen Welt nicht allen leichtfällt“ – erzählt die Redakteurin des Verlages Julia Gimpl, die die Produktion dieses Hörbuches leitete. „Die Hörbuch-Produktion dauerte nur 4 Wochen, was extrem schnell ist. Dieses beeindruckende Ergebnis wurde durch die Zusammenarbeit mit Renier Baaken, einem unserer erfahrensten Sprecher, möglich. Herr Baaken ist nicht nur Sprecher, sondern auch Schauspieler und Regisseur, deswegen weiß er immer genau, auf welche Art und Weise ein Hörbuch aufgesprochen werden muss.“

„Bei der Auswahl unserer Titel achten wir immer darauf, was unsere Hörer genau jetzt brauchen könnten, welche Themen sie in der heutigen Situation ermutigen und unterstützen können“ – teilt die Chefredakteurin des Verlages Viktoria Salnikova mit. „Zero Limits“ ist genau das Hörbuch, das jetzt für viele enorme Unterstützung leisten kann“.

Inspiriert zum Schreiben dieses Buches war Joe Vitale von Dr. Hew Len, seinem geistigen Lehrer, dem Mann, der als Mitbegründer der modernisierten Form dieser Heilmethode gilt. Einmal wurde Joe Vitale eine Geschichte über einen Psychologen erzählt, der dazu beitrug, dass eine ganze Krankenstation geisteskranker Krimineller geheilt wurde – ohne einen der Insassen jemals als Therapeut behandelt zu haben. Er benutzte eine außergewöhnliche Heilmethode aus Hawaii: Dieser Therapeut war Dr. Hew Len. Von diesem Moment an konnte Joe Vitale an nichts anderes denken als daran, dass er diese Methode selbst erlernen muss. So fing die Zusammenarbeit an, aus der das neue Hörbuch des ABP Verlag resultiert.

Ab sofort können Sie das Hörbuch auf unserer Website finden: https://abpverlag.de/zero-limits/

Der ABP Verlag ist ein internationaler Hörbuchverlag. Persönlichkeitsentwicklung, gesunder Lifestyle, Business, populäre Psychologie, Kindererziehung und Fremdsprachenlernen – das sind unsere Themen. Wir kooperieren mit führenden Verlagen und weltweit bekannten Autoren. Derzeit enthält unser Katalog mehr als 450 Titel in verschiedenen Sprachen, darunter die Bestseller von Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Jim Collins, Brene Brown, Hal Elrod und viele andere.

