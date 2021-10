Abnehmen ohne Sport und Diät

Körperfettreduktion durch die DiViNiA® Behandlung

Natürliches Körperlifting ganz OHNE Schönheits-OP und frei von Schmerzen.

DiViNiA® – der entspannte Weg zu einem straffen & makellosen Körper!

Träumen wir nicht alle davon á la Dornröschen nach einem Schönheitsschlaf schlanker, straffer, trainierter, definierter, jünger und einfach rundum besser auszusehen?

Zu schön um wahr zu sein? – Keineswegs!

Mit der DiViNiA® -Körperbehandlung verlieren Sie erwiesenermaßen pro Behandlung 2-5 cm Umfang – und das bequem im Liegen.

DiViNiA® strafft die Haut, baut die Muskulatur auf und baut Fett ab und das ganz ohne:

-Diäten

-körperliche Anstrengung

-Jo-Jo-Effekt

Zahlreiche Vorher-/Nachher-Erfolge sprechen für sich!

Wann wird DiViNiA® eingesetzt?

-zur Gewichts- und Fettreduktion bzw. Verringerung des Körperumfangs

-zur Hautstraffung

-zur Kräftigung des Bindegewebes wirkt effektiv gegen Cellulitis

-bei Lipödemen, schwachem Bindegewebe & Reiterhosen

-Befreit von Rücken- und Nackenschmerzen

-Effektiv bei Fibromyalgie und Stoffwechselstörungen

-Gezielter Muskelaufbau

-Stärkung der Tiefenmuskulatur

-Anregung des Stoffwechsels

-Gewebestraffung und Entschlackung

-Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens

-Linderung von Harninkontinenz

-Stärkung des Beckenbodens

– uvm.

DiViNiA® als Gesichtsbehandlung:

-Anti – Aging / Faltenreduktion

-Aktivierung des Lymphsystems bei Tränensäcken

-Doppelkinn

Gezielter Fettabbau per Ultraschall?

Durch die Ultraschallbehandlung wird die Fettzelle geöffnet.

So wird der Fettstoffwechsel angeregt und die Freisetzung der Fettsäuren beschleunigt. Die Fettzellen werden voneinander gelöst und effektiv reduziert.

Das Gerät unterstützt Sie dabei, Fettablagerungen gezielt und punktuell an den Problemzonen zu verringern, an denen es allein durch sportliche Betätigung kaum möglich ist.

Mittels einer BIA-Körperanalyse werden Fett- und Muskelanteil sowie der Wasserhaushalt ermittelt. Dadurch kann die Behandlung ganz individuell auf die persönlichen Ziele und Bedürfnisse abgestimmt werden.

Sichtbare und spürbare Erfolge 2-5 cm weniger Umfang direkt nach der ersten Behandlung!

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

