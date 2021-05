Abholung von Altmetall in Düsseldorf: Wir sammeln alle Altmetalle professionell

Frankfurt am Main (ots) Die Temperaturen steigen und es wird trockener - die Motorradsaison kann beginnen. Das Motorradfahren gewinnt gerade in den Sommermonaten an Beliebtheit. Dies zeigt die Anzahl der monatlichen Neuzulassungen von Motorrädern in Deutschland. Während sich die Neuzulassungen von Oktober bis Februar auf wenige tausend pro Monat belaufen, steigt die Zahl in den Monaten März bis September auf teilweise über 25.000 an...