Abenteuer Wohnen – kreativ präsentiert mit dem Boden ARDEX PANDOMO Loft

Witten, 23. Juli 2020. Die Idee: Die Immobilienkunden in einem außergewöhnlichen Umfeld beraten. Die Umsetzung: Äußerst ansprechend gelungen. Die Beratungsräume im S Haus in Bad Kreuznach greifen verschiedene Wohnsituationen auf – zeitlos in Szene gesetzt mit dem Design-Sichtboden PANDOMO Loft von Ardex.

Im S Haus wurden völlig neue Beratungs- und Arbeitskonzepte verwirklicht. Beraten wird in typischen Wohnräumen. So treffen sich Kunden und Sparkassenmitarbeiter beispielsweise in der Küche, im Wohnzimmer, im Kaminzimmer oder im Wintergarten zum Gespräch. Gleichzeitig wird neueste Technik eingesetzt, um den individuellen Traum vom Wohnen schon vorab zu visualisieren.

Eine neutrale Bühne schaffen

“Wir wollten weg von einem geschlossenen Bankgebäude und uns nach außen öffnen”, erklärt Kristin Pfeifer, Innenarchitektin der Sparkasse Rhein-Nahe. “So haben wir einen offenen Raum entwickelt für Begegnungen und Veranstaltungen.” Das Erdgeschoss wird multifunktional genutzt. Bei Vorträgen werden einfach Stühle aufgestellt. Die Treppe bietet zusätzliche Sitzmöglichkeiten und lockert den Raum auf. In den oberen Stockwerken befinden sich die Themenräume. “Ein Finanzierungsvertrag an sich ist sehr sachlich. Aber mit unserer qualifizierten Beratung in Wohnatmosphäre machen wir das Thema Immobilie emotional erlebbar”, so Kristin Pfeifer. “Schließlich sind die eigenen vier Wände eine große Sache. Dafür entscheiden sich die meisten Menschen nur einmal im Leben.” Als neutrale Bühne war von Anfang an Sichtboden geplant. Denn dieser bringt die unterschiedlichen Beläge in den Beratungsräumen noch besser zur Geltung.

Hohe Kundenfrequenz berücksichtigt

Für die Architekten war neben dem Design auch die Strapazierfähigkeit des Bodens wichtig. “Zum einen wollten wir eine Art “Garagenoptik” erzielen. Zum anderen sollte der Boden natürlich auch den vielen Kunden standhalten und pflegeleicht sein. Fliesen oder Teppich fielen damit sofort raus”, so Achim Peters von Mann + Schneberger Architekten. “Wir suchten nach einer homogenen Fläche ohne Fugen.” Im Erdgeschoss des S Hauses befindet sich auch eine SB-Filiale mit Kontoauszugsdruckern und Geldautomaten. Insbesondere dieser stark beanspruchte Bereich erfordert einen Boden mit fester, extrem widerstandsfähiger Struktur – wie sie Ardex PANDOMO Loft bietet.

Geringer Auftrag – große Wirkung

Die Gegebenheiten im S Haus ließen keine hohe Bodenschicht zu: Ein weiterer Grund, um sich für Ardex PANDOMO Loft zu entscheiden. Denn diesen konnten die Fachleute in einer Schicht von nur 3 mm auftragen. Peter Michael Krusius von Krusius Fußböden GmbH in Budenheim ist langjähriger zertifizierter PANDOMO-Partner: “Aus unserer Erfahrung mit verschiedenen Untergründen haben wir ganz klar die PANDOMO Dekorspachtelmasse empfohlen – und aufgrund der geringen Höhe den dünnschichtigen PANDOMO Loft.” Überzeugen konnte das Boden-Team auch mit der individuellen Farbauswahl. “Wir haben erst einmal ein Muster angelegt, um die Farbe abzustimmen.” Auch der knappe Zeitrahmen konnte den Verarbeiter nicht schrecken. Innerhalb von vier Wochen war der Boden eingebracht.

Boden mit Charakter

PANDOMO Loft zeichnet sich durch seine extrem robuste und widerstandsfähige Struktur sowie durch die hohe Oberflächenhärte und Eigenfestigkeit aus. Um diese noch zu verstärken, haben die Bodenleger die Schutzversiegelung PANDOMO SP-PS aufgebracht. Darauf kam die Acrylat-Wachs-Schutzversiegelung. Sie ist seidenmatt, rutschhemmend, schmutzabweisend, strapazierfähig und trittfest. “Dadurch ist der Boden auch starken Kundenanstürmen gewachsen”, sagt Peter Michael Krusius.

Gelungenes Konzept

Nicht zuletzt dank PANDOMO Loft ließ sich die offene und großzügige Gestaltung im S Haus optimal realisieren. Dazu verleiht der Boden den Räumen einen eigenen Charakter. “Das ist eine sehr edle Optik”, so Achim Peters. Das findet auch Peter Scholten, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe. Er bestätigt: “Das S Haus mit seinen Themenräumen wird von den Kunden sehr gut angenommen. Sie wecken Neugierde und nicht zuletzt darum waren die ersten Veranstaltungen sehr gut besucht.” Fazit: Das außergewöhnliche Konzept des S Hauses ist gut aufgegangen.

Die Ardex GmbH ist einer der Weltmarktführer bei hochwertigen bauchemischen Spezialbaustoffen. Als Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt das Unternehmen seit fast 70 Jahren einen nachhaltigen Wachstumskurs. Die Ardex-Gruppe beschäftigt heute über 3.300 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern auf fast allen Kontinenten präsent, im Kernmarkt Europa nahezu flächendeckend. Mit mehr als zehn großen Marken erwirtschaftet Ardex weltweit einen Gesamtumsatz von mehr als 820 Millionen Euro.

