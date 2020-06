Ab 01.07. wieder geöffnet – Wellnesshotel im Schwarzwald

Damit Urlauber auch in der aktuellen Lage weiterhin bestmöglich geschützt sind, führt Palladium Hotel Group bei der Wiedereröffnung ihrer Hotels in Spanien eine neue Krankenversicherung ein. Damit sind Gäste der Hotelgruppe vollkommen kostenlos vor unvorhergesehenen Ereignissen abgesichert, die in Bezug auf Covid-19 entstehen könnten. Die Einführung dieser Versicherung stellt einen weiteren Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit in allen Einrichtungen der Palladium Hotel Group dar...