Aaron Troschke wird Investor bei eMobility-Startup

Moderator, Influencer und Startup-Unternehmer Aaron Troschke hat gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Philipp John (Co-Founder ReachHero, Stanford MBA) im boomenden Markt der Elektromobilität investiert. Der Content Marketing-Profi hat sich an dem Brandenburger Fahrzeughersteller eROCKIT Systems beteiligt. Aaron Troschke: “Das eROCKIT ist ein absolut faszinierendes Fahrzeug! Dieses Bike muss man erleben. Es bietet puren Fahrspaß, einen großen Nutzen und es ist umweltfreundlich und sicher. Ich freue mich als Investor an Bord zu sein!”

Das eROCKIT ist ein einzigartiges Elektrofahrzeug “Made in Germany”. Das pedalgesteuerte Elektromotorrad unterscheidet sich von allen anderen Fahrzeugen seiner Klasse durch ein intuitives Antriebssystem und ein ganz neues Fahrerlebnis. Beim eROCKIT tritt der Fahrer in die Pedale und steuert so die Geschwindigkeit des Zweirads. Die Elektronik registriert die vom Fahrer aufgewendete Muskelkraft und multipliziert diese um ein Vielfaches. Die Beschleunigung ist dabei atemberaubend. Mit einer leichten Tretbewegung kann man eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 89 km/h erreichen. Der Qualitätsakku reicht bei einer Ladung für 120 Kilometer.

Führerschein und Klassifizierung

Das eROCKIT ist bereits auf den Straßen unterwegs. Es ist ein Elektromotorrad (Leichtkraftrad / L3e / 125ccm-Kategorie). Zum Fahren im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland ist ein Führerschein der Klasse A, A1 oder A2 erforderlich oder der alte PKW Führerschein (Klasse 3), ausgestellt vor dem 1.4.1980. Neu in Deutschland seit 31.12.2019: Inhaber des Autoführerscheins (Klasse B) können mit einer theoretischen und praktischen Fahrschulung ohne Prüfung (9 Doppelstunden insgesamt) ihren Führerschein auf die 125ccm-Klasse “upgraden” (Führerscheinzusatz B196). Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 25 Jahre und 5 Jahre Pkw-Fahrerfahrung.

Kaufpreis und Crowdfunding

Mit einem Verkaufspreis von 11850EUR ist das eROCKIT eines der günstigsten Elektromotorräder, das in Deutschland produziert wird. Man bestellt direkt beim Hersteller. Das aktuelle Modell wird in einer limitierten Sonderedition ausgeliefert. Im Leasing wird das eROCKIT bereits ab 99EUR, über eine Finanzierung ab 190EUR angeboten. Über eine Crowdinvesting-Aktion kann man am Erfolg des eROCKIT teilhaben. Für das Investment in das umweltfreundliche und nachhaltige Produkt werden attraktive Zinsen angeboten. Alle Informationen unter www.erockit.de und https://invest.erockit.de

Über Aaron Troschke

Bekannt wurde Aaron Troschke 2012 durch die Teilnahme bei Günther Jauchs Quizshow “Wer wird Millionär”. Danach begann seine Selfmade-Medienkarriere als Entertainer und Webvideoproduzent. Er war 2014 Publikumsliebling und Gewinner bei “Promi Big Brother”, ganz nebenbei Gründer von ReachHero, Deutschlands größtem Online-Marktplatz für Influencer-Marketing. 2017 veröffentlichte der gebürtige Berliner das Buch “Glück gehabt!!! Meine vielen Leben von der Tankstellenaushilfe zum Kioskbesitzer, vom Fernsehkandidaten zum YouTube-Phänomen”.

Über Philipp John

Philipp John hat 2014 zusammen mit Christian Chyzyk und Aaron Troschke ReachHero gegründet, die erste deutsche Influencer-Marketing Plattform. 2019 verkauften sie ReachHero erfolgreich an die börsennotierte Media & Games Invest (FRA: M8G). Zuvor war er als Management Consultant bei der internationalen Unternehmensberatung Kearney tätig sowie für Everstring Technology im Silicon Valley. Philipp John hat einen MBA-Abschluss der Stanford University und ist zudem Gründungsmitglied des Bundesverbandes Influencer Marketing.

Die eROCKIT Systems GmbH ist Technologieanbieter und Fahrzeughersteller des Elektromotorrades eROCKIT und entwickelt und produziert mit einem Team von internationalen Zweirad-Experten in Hennigsdorf bei Berlin. eROCKIT ist ein pedalbetriebenes Elektromotorrad, ausgestattet mit modernster Akku-Technologie. eROCKIT® und Human Hybrid® sind eingetragene Marken der eROCKIT Systems GmbH. Die eROCKIT Systems GmbH ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Startups e.V.

