8-VISR GESICHTSVISIER – DIE MOBILE PRIVATSPHÄRE

In der Arbeit, in der Schule, in der U-Bahn oder im Supermarkt kann man nicht vermeiden, anderen Menschen zu nahe zu kommen. Das neue Gesichtsvisier 8-VISR schafft Privatsphäre überall dort, wo es im Alltag eng wird. Es ist der perfekte Partner der Mund-Nasen-Bedeckung.

Das 8-VISR Gesichtsvisier des Gautinger Unternehmens 8-dsgn ergänzt in idealer Weise die Wirkung des Mund-/Nasenschutzes während der Corona-Pandemie. Es bildet eine zusätzliche Barriere für die Ausbreitung von Tröpfchen, die sonst ungehindert in die Augen gelangen können. Ein oft unterschätztes Infektionsrisiko ist das unbewusste Berühren des eigenen Gesichts mit kontaminierten Händen. Das 8-VISR verhindert dies zuverlässig – die Community-Maske alleine kann dies nicht.

Aber 8-VISR wurde nicht nur zum Schutz entworfen. Mit frischen Farben und Formen lässt es Augen strahlen – es ist Schutz und modisches Accessoire in einem, das in allen Situation des Alltags Spaß beim Tragen macht.

Die meisten Gesichtsvisiere können ergonomisch nicht überzeugen: Stirnpolster verursachen Schweiß und Hautirritationen, Einheitsgrößen stellen immer einen Kompromiss dar, wenige verfügbare Farben lassen kaum Spielraum zur individuellen Gestaltung. 8-VISR ist das erste Gesichtsvisier in 3 Größen und vielen Farben. Hier findet jede(r) das optimale individuelle Modell. Aufgrund der speziellen Gestaltung trägt sich 8-VISR ideal über optischen Brillen und ist für ein maximales Sichtfeld optimiert. Eine ergonomisch geformte Nasenauflage sorgt für komfortablen Sitz, extralange Bügel bieten sicheren Halt. Das einzigartige Design ist als europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Das 8-VISR Gesichtsvisier wird in Deutschland speziell für jeden Kunden in Manufaktur gefertigt. Das Herstellungsverfahren kombiniert die besten Eigenschaften von 3D-Druck und Thermoformen. Die dabei entstehende Oberflächenstruktur macht den individuellen Charakter jedes einzelnen Exemplars aus. Das Material für das Gestell wird von zertifizierten Lieferanten aus nachwachsenden Rohstoffen in der EU hergestellt. Die Werkstoffe besitzen eine Lebensmittelzulassung, sind hautverträglich sowie biologisch abbaubar. Die glasklare Scheibe besteht aus hochwertigem Polycarbonat vom Weltmarktführer.

Das 8-VISR-Gesichtsschild ist immer in Kombination mit einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) gemäß den aktuellen Regeln und Vorschriften zu tragen.

Weitere Informationen zum 8-VISR Gesichtsvisier sind hier erhältlich: www.8-dsgn.de

Das Unternehmen 8-dsgn aus Gauting entwirft, fertigt und vertreibt Mode-, Sport- und Schutzartikel.

