7links WLAN-Video-Babyphone IPC-410.bp

Das Baby immer im Blick – dank App auch via Smartphone und Echo-Show

– Gratis-App für Live-Bild auf Smartphone und Tablet-PC

– Full-HD-Kamera und 105° weiter Winkel

– Körper- und Baby-Schrei-Erkennung

– 2-Wege-Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon

– Alarm bei Über- & Unterschreitung der Temperatur

– Mit Luftfeuchtigkeits- und Temperatur-Sensor

Jetzt sein schlafendes Kind bequem im Blick behalten: per kostenloser App einfach auf dem Smartphone! So bleibt man im Bilde, selbst wenn das Display erlischt. Denn die Bewegungs-Erkennung der Kamera von 7links informiert automatisch per Push-Nachricht über jede Regung des Babys oder Kleinkinds!

Praktisch und niedlich: Mit der Babykamera im Kätzchen-Design verleiht man dem Kinderzimmer einen besonderen Touch! Der klassische Look einer gängigen Kamera wird durch diese süße Katzenfigur ersetzt. So stellt man die kindgerechte Cam auch sorglos direkt neben dem Kinderbett auf!

Dank Pan-Tilt-Funktion alles im Blick: Das Objektiv der Babycam dreht man per App-Befehl bis zu 360° um die eigene Achse. Und mit dem vertikalen Schwenkbereich von 105° überblickt man einen großen Bereich des Kinderzimmers!

Intelligente Baby-Schrei-Erkennung: Das Babyphone reagiert auf die typischen Laute kleiner Kinder. Natürlich wird man auch darüber automatisch per Push-Nachricht informiert! So kann man rasch reagieren, auch wenn sich das Kind noch nicht bewegt oder man es noch nicht gehört hat, z.B. durch Ablenkung mit Wäsche und Abwasch.

Auch die Raum-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit lässt sich dank Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor in der Kamera überwachen. So weiß man jederzeit, wie das Klima im Raum ist, in dem sich das Kind befindet. Zusätzliche stellt man auf Wunsch einen Temperatur-Alarm für zu kalte oder warme Räume ein – ideal nicht nur an heißen Sommer- und kalten Winter-Tagen!

Auch andere Räume im Zuhause überwachen: Einfach eine Speicherkarte einstecken und schon nimmt die Kamera automatisch auf, sobald sich jemand vor der Linse bewegt. Dank Infrarot-Nachtsicht auch im Dunkeln. Und per Internet-Verbindung hat man mit dem Smartphone von weltweit Zugriff!

– Zugriff per WLAN von Smartphone und Tablet-PC

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Gratis-App „ELESION“ für iOS und Android: informiert bei Bewegung vor der Kamera oder bei Schreien des Babys / Kleinkinds per Push-Benachrichtigung, zeigt Live-Bild und Zimmer-Temperatur und -Luftfeuchtigkeit

– 2-Wege-Kommunikation dank Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera: auf Mobilgerät mit installierter App

– Zugriff per Internet-Verbindung und App auch von weltweit

– Dynamische Helligkeits-Anpassung für beste Aufnahme-Qualität auch bei Gegenlicht

– Smarte Infrarot-Nachtsicht: gleichmäßige Ausleuchtung ohne Überbelichtung, für ein klares Bild in bis zu 5 Meter Entfernung

– Großer Überwachungsbereich: schwenkt um die eigene Achse für bis zu 360° Abdeckung, Neigungswinkel: 105°

– Lichtstarke Optik mit Blende f/1,2, Brennweite: 3,6 mm, Bildwinkel: 105°

– Bewegungs-Erkennung startet auch Aufnahme auf eingesteckte Speicherkarte

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p)

– Stromversorgung: per USB (Netzteil enthalten)

– Maße: 165 x 89 x 85 mm, Gewicht: 230 g

– Kamera IPC-410.bp inklusive USB-Stromkabel, USB-Netzteil, Halterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107387712

Preis: 59,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5039-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5039-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/xsBJGEYC

