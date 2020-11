7links Pan-Tilt-IP-Überwachungskamera IPC-350.echo

– Für weniger Fehl-Alarme: unterscheidet zwischen Objekten und Personen

– Dynamische Helligkeit für beste Aufnahme bei Gegenlicht

– Gleichmäßige IR-Nachtsicht in bis zu 10 m Entfernung

– Intelligente Baby-Schrei-Erkennung

– Kompatibel für Amazon Echo Show und Fire TV

– 2-Wege-Audio dank Mikrofon und Lautsprecher

Überwacht selbstständig, auch bei Nacht: Per Bewegungs-Erkennung nimmt die Kamera automatisch auf, sobald sich in ihrem Blickfeld etwas bewegt. Dank Infrarot-LED nimmt der Überwachungshelfer sogar das auf, was sich im Dunkeln im Haus oder in der Wohnung tut.

Weltweiter Zugriff per Internet und App: Ist die Kamera von 7links mit dem WLAN verbunden, greift man mit dem Smartphone von praktisch überall auf der Welt auf sie zu. Man sieht live, was vor der Kamera passiert, schaut sich die Aufnahmen an und nimmt diese auf das Mobilgerät auf.

Dank Pan-Tilt-Funktion alles im Blick: Den Überwacher dreht man per App-Befehl bis zu 360° um die eigene Achse. Und mit dem vertikalen Schwenkbereich von 75° überblickt man einen großen Bereich!

Clever kombinierbar mit dem Fire TV und Amazon Echo Show: Das Kamerabild lässt sich einfach auf den Flachbild-Fernseher oder per Sprachbefehl auf das Display des Amazon Show übertragen. So ist man bei jeder Bewegung vor der Kamera im Bilde!

Mit Gegensprech-Funktion: Per Mikrofon und Lautsprecher schreckt man ganz einfach z.B. Hausierer und potentielle Einbrecher ab!

– Smarter Überwacher: mit Objektverfolgung und Körpererkennung

– Auch als Baby-Kamera einsetzbar: dank Baby-Schrei-Erkennung

– Weltweiter Fernzugriff per Gratis-App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen abrufen, auf Mobilgerät aufnehmen und Gegensprech-Funktion

– Auch ideal für den Fire TV und Amazon Echo Show: zeigt das Kamerabild auf dem Flachbild-TV oder dem Display des Amazon-Alexa-Lautsprechers

– CMOS Sensor für Videos in Full-HD: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

– H.264-Videokompression: hochauflösend bei geringem Speicherplatz-Bedarf

– Smarte Funktionen: Mit Objektverfolgung, Körper- und Baby-Schrei-Erkennung

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart (1 Minute ohne Bewegung) mit Benachrichtigung in der App

– Intelligente Personenerkennung: reduziert Fehlalarm (z.B. durch Haustiere) und löst nur dann einen Alarm aus, wenn sie eine Person erkennt

– Riesiges Sichtfeld: schwenkt horizontal um 360°; und vertikal um 75° motorisiert per App-Befehl

– Nachtsicht per Infrarot-LED, bis zu 10 m Reichweite

– 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher integriert

– Geeignet für den Innenbereich

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Speicher: Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Anschlüsse: Micro-USB (Strom), microSD-Steckplatz

– Stromversorgung: 5 Volt über Micro-USB

– Farbe: weiß

– Maße: 96 x 63 x 58 mm, Gewicht: 155 g

– IP-Kamera IPC-350.echo inklusive Netzteil, Halterung, Micro-USB-Stromkabel, Reset-Werkzeug und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107378505

