70 Jahre Erwin Müller Versandhaus

Erfolgreiche Familientradition im Wandel der Zeit

1951 hat Erwin Müller in Lauterbach seinen Textilgroßhandel gegründet. Heute gehört Erwin Müller zu den führenden Versandhäusern für Heim- und Haustextilien im deutschsprachigen Raum und ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Der Weg ist gekennzeichnet von Innovationsbereitschaft und Weitsicht und einem untrüglichen Gespür für die Wünsche des Kunden.

Entwicklung des Unternehmens – Bau Logistikzentrum

1951 gründete Erwin Müller seinen Textilgroßhandel in Lauterbach und lieferte ganz persönlich Stoffe als Meterware direkt an Wiederverkäufer und den Handel. Als der Direktverkauf zeitlich nicht mehr zu meistern war, stellte er auf Versandhandel um und erweiterte ihn auch auf Endkunden.

Bald wurden die Räumlichkeiten zu klein und das Unternehmen machte das Schulgebäude in Buttenwiesen zum Firmensitz. Die Betriebsgebäude wurden im Laufe der Zeit immer wieder erweitert bis zu 40.000 m² in 1997. Jetzt folgt der nächste große Schritt: Soeben hat der Bau des neuen Logistikzentrums gemäß den aktuellsten Energieeffizienz-Standards in Buttenwiesen begonnen. Nach Fertigstellung im Mai 2023 wird Erwin Müller über eine zusätzliche Nutzfläche von 11.000 qm verfügen.

Sortiment und Qualitätsmarke

Am Anfang stand der Großhandel von Stoffen, gefolgt von konfektionierter Bettwäsche. Das Sortiment wurde jedoch ständig erweitert und alle großen Textilmarken Deutschlands in den Katalog aufgenommen. Erwin Müller entwickelte sich zu einem der Branchenführer bei Bettwaren, Bettwäsche, Bad- und Tischwäsche sowie Tag- und Nachtwäsche und kreierte die eigenen Marken Baby Butt, Kinderbutt, LaritaM, REDBEST und natürlich Erwin Müller. Im Laufe der Zeit wurden auch Wohnaccessoires, Dekorationen und alles für Bad und Küche mit ins Sortiment aufgenommen.

Die Produktion der Qualitätsmarke „Erwin Müller“ hat bereits 1995 begonnen. Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und die Liebe zum Detail prägen die Eigenkollektionen der hauseigenen Marke. Nur Produkte, die dem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden, tragen diesen Namen und haben 5 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.

Seit 2015 ergänzt der Bereich „manutextur“ das Sortiment. Dort können Kunden online verschiedenste Artikel mit Motiven und Texten selbst gestalten. Die „manutextur“ entwickelte sich vom ersten Tag an sehr erfolgreich. Mehrere hundert Motive und pfiffige Sprüche stehen für verschiedenste Anlässe, wie Freizeit, Sport, Familie, Liebe und Freundschaft zur Auswahl.

2019 erfolgte eine Sortimentsbereinigung und Umstrukturierung. Der Onlineshop wurde thematisch neu ausgerichtet und bietet nun in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Der hohe Bekanntheitsgrad der Marke „Erwin Müller“ hat dazu geführt, dass um 2020 alle anderen Eigenmarken, ausgenommen REDBEST, unter die erfolgreiche Dachmarke eingegliedert wurden. Heute finden sich im umfangreichen Sortiment fast 80% Artikel der eigenen Marke.

Frühzeitige Digitalisierung und moderner Onlineshop

Der Erwin Müller Katalog erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch schon sehr früh hat Erwin Müller auf Digitalisierung gesetzt. Bereits 1999 wurde der Onlineshop in Deutschland eröffnet und 2008 ging der internationale Shop an den Start. Der Shop entsteht im eigenen Haus, wird ständig weiterentwickelt und ist bei Innovation und Nutzerfreundlichkeit immer auf dem neuesten Stand.

Bereits dreimal wurde erwinmueller.de zu dem aus Kundensicht besten Onlineshop im Bereich Wohnen gewählt und erhielt den Deutschen Online-Handels-Award. Die vielen Themen und Trends, Social Media Aktivitäten und das umfassende Produkt- und Informationsangebot tragen zur hohen Kundenzufriedenheit bei.

Printmedien sind aus der Kundenansprache nicht wegzudenken, doch Online Medien werden immer bedeutender. Mit Social Media Aktivitäten, Online- und TV-Werbung konnte die Bekanntheit des Shops erhöht werden, sodass sich in den letzten 10 Jahren die Marktbekanntheit von Erwin Müller verdreifacht hat.

Trotz rasantem Einzug in das digitale Zeitalter wird mit dem Logo der Bezug zur Familientradition immer bewahrt. Die Darstellung der Mühle blieb über die Jahrzehnte erhalten und wurde lediglich einem Facelifting unterzogen und mit einem neuen Slogan versehen.

Erwin Müller ist nach wie vor ein Familienbetrieb und das Versandhaus für die ganze Familie.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

