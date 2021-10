7 Milliarden – der neue Song von Tim Feige

Der deutsche Dr. Alban

Tim Feige – oder besser Dr. Tim Feige – ist ein junger „Zahnarzt und Fachzahnarzt für Oralchirurgie mit Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie“. Ach und außerdem Tennistrainer. Wie das zusammen passt?

Ganz hervorragend: Schon im Kindesalter war seine Leidenschaft der Gesang, aber auch andere Instrumente erlernte er früh. Im Alter von 15 Jahren sang er in der ersten größeren Rock-Pop-Band (X-RayZ) und startete im Alter von 17 Jahren mit den „Dirty Sheeps“ in der Cover-Rock-Szene voll durch. Unzählige Auftritte in Deutschland, Belgien und Luxemburg wurden mit der verrückten Gruppe gespielt (ja, wir wissen, dass „Sheeps“ ohne „s“ geschrieben wird) und sogar ein luxemburgischer Fanbus „verfolgte“ sie eine ganze Zeit. Zusätzlich war er für 1 Jahr der Frontmann bei „Crossing“, gewann den zweiten Platz beim Radio Salü Newcomer Contest 2013 und teilte im Laufe seiner Karriere u.a. die Bühne mit den DONOTS, Jupiter Jones, Menderes Bagci, Pohlmann, Daniel Schumacher und vielen mehr.

Nach dem Abitur stand Tim vor einer schweren Entscheidung – Musik oder Medizin? Oder beides? Er entschloss sich dazu, beides zu schaffen und pendelte von der Uni in Frankfurt an jedem Wochenende zu den Gigs – das gab ihm Kraft für die nächste Woche. Sein Drang, die über Jahre geschriebenen eigenen Songs endlich auch mal umzusetzen und zu performen, war sehr groß. Im Rahmen der Fachzahnarztweiterbildung mussten viele Umzüge erfolgen, sodass es zeitlich und räumlich keine Möglichkeit gab, langfristig eine solche Band aufzubauen. Erst nach Beendigung der Weiterbildung und setting in der eigenen Praxis „ZAHNZENTRUM DR. FEIGE & KOLLEGEN“ in der wunderschönen Vulkaneifel schaffte er es endlich, mit dem Team um Shirin & Cyrus Valentine mit Sebastian Eichmeier in Bonn, seinen Kindheitstraum in die Tat umzusetzen! „Ich fühle mich nun frei, das zu tun, worauf ich Lust habe! Ich liebe die Zahnmedizin… aber ohne Musik kann ich nicht leben. Die Zeit darf nicht der limitierende Faktor dafür sein, seine Träume zu verwirklichen. Es handelt sich immer um eine Verschiebung von Prioritäten. Irgendwann ist es zu spät.“

Gleich der 1. Song – „7 Milliarden“ – flashte sofort und so kamen „JAY KAY Event & Music“ und DR. TIM FEIGE zusammen. Das Potential des Künstlers hätte schon viel früher auf den Markt gehört – jetzt ist die Zeit endlich gekommen für TIM FEIGE 7 Milliarden.

Musik und Text: Tim Johannes Feige

Label und Labelcode: Xenia Records, LC 00902

ISRC-Nr.: DE-F28-21-337-01 /

Publishing:

JAYKAY Music, SAVAGE Publishing/Musik-Edition Discoton/Universal Publishing

Produced by Sebastian Eichmeier & Shirin Valentine

Sound engineer mix/master by Sebastian Eichmeier

www.tonstudio-koelnbonn.de

Guitar by Martin Zänder

Backing vocals by Shirin Valentine

Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions by Sebastian Eichmeier

Cover photo & artwork: Shirin Valentine

Cover manufacturing by Yvonne Kerber

© + (P) 2021 XENIA Records Best.-Nr.: 14337

Distribution & Label contact by

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Info- und Bildquelle: JayKay Music & Event

