7 Jahre Lernen – Fördern – Unterstützen.

Jubiläum der Lernpraxis Zeddies

Seit 2013 existiert die Lernpraxis Zeddies in Hannover. Maja-Luise Zeddies und ihre 35 Mitarbeiter arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ab der 1.Klasse bis zum Abitur. Gezielte Nachhilfe gibt es nicht nur in Deutsch, Mathe und Englisch, sondern auch in allen anderen Fächern helfen die Lehrkräfte. Die ganzheitliche Lernmethode in der Lernpraxis Zeddies kombiniert die klassische Nachhilfe mit Konzentrations- bzw. Entspannungsübungen. Nach einem ausführlichen Erstgespräch erstellen die Lehrkräfte für jeden Schüler einen individuellen Lernförderplan. Die Nachhilfe bzw. die therapeutische Lernförderung findet in Einzelstunden statt. Die Schüler erhalten während ihrer Lernstunde Wasser und frisches Obst/ Gemüse.

Lese- und Sprachförderung in der Lernpraxis Zeddies

Allen Schülern die eine kostenlose Bücherei zur Verfügung. Ausgewählte Bücher und Leseübungen fördern die Lesekompetenz. Aber nicht nur Leseförderung, sondern auch Sprachförderung bietet die Lernpraxis Zeddies an. Viele der Schüler haben einen Migrationshintergrund. Diesen Kindern erhalten gezielt Hilfe für die neue Sprache.

Konzentrationsprobleme oder Prüfungsangst

Lernblockaden und Prüfungsängste sind häufige Probleme in der heutigen Zeit. Die Lernpraxis

Zeddies bietet Hilfe mit ihren ganzheitlichen Lernmethoden. Auch auf Themen wie Konzentration und Lernen lernen wird eingegangen. erarbeitet gemeinsam mit den Schülern das passende Lernkonzept. Das individuelle Konzept stärkt das Selbstbewusstsein und fördert eine positive Einstellung zum Lernen.

Ferienbetreuung und Ferienkurse

Dieses Angebot gibt es zur Zeit nicht. Erst nach der Entspannung der Covid-19 Lage, wird es wieder angeboten. In den Sommerferien besteht dann die Möglichkeit, Ferienkurse zu besuchen. Sowohl zur Vorbereitung auf eine neue Schule als auch zum Wiederholen. Während der Sommerzeit können die Schüler sich so ohne Stress auf zukünftige Prüfungen und Herausforderungen vorbereiten.

Zudem gibt es die Ferienbetreuung für Kinder von 5-10 Jahren. Spiel, Spaß und Neues entdecken heißt es montags bis freitags, 8.00-15.00

Die Lernpraxis Zeddies

Maja-Luise Zeddies hat eine umfassende Ausbildung im therapeutischen Bereich. Sie ist sowohl Heilpraktikerin für Psychotherapie als auch Mediatorin, Trainerin bzw. Coach. Ihr Team besteht aus ca. 35 Mitarbeitern, alle sind erfahren und umfassend zum Konzept der therapeutischen Lernförderung ausgebildet. An 5 Standortenin Hannover bietet die Lernpraxis Zeddies eine ganzheitliche Lernförderung an. Nicht nur beim Kontakt mit Schulen und Lehrern, sondern auch bei Problemen mit Ämtern helfen die Lehrkräfte.

Lernen

Lernen will gelernt sein. Wir erarbeiten gemeinsam mit den Schülern für jedes Fach das passende Lernkonzept.

Fördern

Jeder hat Stärken. Wir arbeiten diese mit den Schülern heraus, bauen Selbstbewusstsein auf und fördern so eine positive Grundeinstellung zum Thema Schule und Lernen.

