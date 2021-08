60 Prozent Effizienzsteigerung: Neue Vollspektrum-LED-Serie bei euroLighting

200lm/W bei CRI größer 97

Nagold, August 2021 – euroLighting stellt eine Neuentwicklung im Bereich Vollspektrum-LEDs vor, die Maßstäbe hinsichtlich Effizienz und Farbwiedergabe setzt: Die DHW-Serie (Double High) von Smart Eco Lighting ist um 60 Prozent effizienter als die bisher am Markt erhältlichen Vollspektrum-LEDs. Damit bietet das „grüne Produkt“ nicht nur eine erhebliche Stromersparnis, sondern auch die zahlreichen Vorteile des natürlichen Spektrums nach dem Vorbild der Sonne.

Die DHW2835-3V0.2W-LED aus der neuen Serie verfügt über eine Baugröße von 2,8 x 3,5mm und wird mit 60mA Strom sowie 3V Spannung betrieben. Sie liefert eine Farbwiedergabe mit einem exzellenten CRI-Ra-Wert größer 97 sowie R9 größer 95 und liegt damit nahezu am Ideal von 100. Durch ihre hohe Effizienz erreicht die 0,2W-LED einen Lichtstrom von bis zu 36lm.

Die neue DHW-LED-Serie ist in den Farbtemperaturen von 2700K bis 7000K erhältlich und eignet sich auch optimal für HCL-Leuchten, bei denen sich das Tageslicht somit nicht nur in Bezug auf die Lichtfarbe, sondern auch auf das natürliche Sonnenspektrum reproduzieren lässt.

Muster der Serie sind ab sofort bei euroLighting erhältlich. Auf Anfrage sind zudem Anpassungen in Bezug auf Bauform, Leistungsstufen und technische Parameter ebenso wie kundenspezifische Module und Leuchten mit DHW-LEDs möglich.

Mit ihrer Effizienzsteigerung und maximalen Stromeinsparung kann die neue DHW-LED-Serie überall dort zum Einsatz kommen, wo beste Lichtqualität und Farbwiedergabe ebenso wie eine Wohlfühlatmosphäre, geistige und körperliche Gesundheit sowie Vitalität des Menschen im Fokus stehen. Dies betrifft insbesondere Räume, in denen sich Menschen lange aufhalten und auf die natürliche Sonne verzichten müssen, wie zum Beispiel am Arbeitsplatz, in Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Arztpraxen und vieles mehr.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (= HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Der Unternehmensbereich healthcare fokussiert sich auf den Vertrieb von UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: euroLighting