„5G und IoT treiben Wachstum kräftig voran“

Prysmian Group: BU Multimedia Solutions prognostiziert stark zunehmende Nachfrage

Köln, 31. Januar 2020. Der Geschäftsbereich Multimedia Solutions der Prysmian Group rechnet in den kommenden Jahren mit einem starken Nachfragewachstum. Die kommende Markteinführung von 5G und die fortschreitende Umsetzung des Internet of Things (IoT) werden nach Meinung des weltweit größten Herstellers von Telekomkabeln eine hohe Nachfrage nach Kabeln hervorrufen. Die BU Multimedia Solutions ist mit seinen Glasfaser- und Kupferdatenübertragungskabeln bestens aufgestellt, um als führender Akteur im wachsenden Markt für Indoor- und private Netzwerke zu agieren. Nicht zuletzt hat der Zukauf von General Cable im Jahr 2018 den Geschäftsbereich Multimedia Solution auf fast das Doppelte vergrößert.

Die BU Multimedia Solutions produziert weltweit Glasfaser- und Kupfer-Datenkommunikationskabel für feste und mobile Anwendungen. Der Kabelspezialist verkauft seine Produkte über Distributoren, Value-Added Reseller und Systemintegratoren. Rechenzentren, öffentliche Gebäude und Einrichtungen (Krankenhäuser, Stadien, Flughäfen, Universitäten), Privathaushalte und Fabriken sind mit Kabeln des Geschäftsbereichs ausgestattet. Das Portfolio der BU Multimedia Solutions bietet außerdem Produkte zur Einführung der 5G-Kommunikation.

Neue Märkte erobern

„Der Geschäftsbereich Multimedia Solutions der Prysmian Group positioniert sich, um für die neuen Märkte bereit zu sein, die durch die Nachfrage nach Kommunikationskabeln bei der Einführung von Diensten der fünften Generation oder 5G entstehen“, sagt Llyr Roberts, Global Vice President der BU Multimedia Solutions. Als weltgrößter Hersteller von Telekommunikationskabeln sieht Prysmian Group ganz klar die Chancen der 5G-Technologie. Das „drahtlose“ 5G-Netz ist in Wirklichkeit überhaupt nicht drahtlos, da es sich in hohem Maße auf Glasfaser- und andere Kabel als Backbone stützt. Genau genommen sind diese Netzwerke der Schlüssel zur Erschließung des Potenzials der 5G-Technologie. „Das Internet der Dinge schafft ebenfalls einen neuen wachsenden Markt, auch wenn es noch zu früh ist, um diese Chance in harte Zahlen umzusetzen“, fährt Roberts fort. „Digitale Gebäude und intelligente Fabriken stecken erst in den Kinderschuhen. Wir werden uns darauf vorbereiten, alle Chancen zu nutzen, die dieser spannende Sektor bietet.“

Durch den steigenden Datenbedarf und den Übergang zu höheren Bandbreiten rechnet die BU Multimedia Solutions mit einer Steigerung der Umsatzzahlen. Im Jahr 2018 verzeichnete die Geschäftseinheit ein zweistelliges Wachstum und erwirtschaftete rund 30 Prozent des Umsatzes der Prysmian Group im Bereich Telekommunikation, was einem Wert in Höhe von 1,63 Milliarden Euro entspricht. Für 2019 prognostiziert das Unternehmen eine weitere Steigerung.

Für zukünftige Herausforderungen gerüstet

„Als einen unserer Schwerpunkte stellen wir sicher, dass wir hochmoderne Produkte und Lösungen zur Verfügung haben, die betriebsbereit sind, um aus 5G Kapital zu schlagen“, sagt Roberts. „Einer der wichtigsten Trends in der Branche ist die Migration zu Produkten, die höhere Datenraten unterstützen können, da immer mehr Informationen weltweit übertragen werden. Wir befinden uns auf einem Weg, der stark mit hoch leistungsfähigen Produkten verbunden ist“, sagt er. Solche Produkte in einem explodierenden Markt sollten für ein Umsatzwachstum sorgen und gleichzeitig die Profitabilität des Geschäftsbereichs steigern.“

Durch die Übernahme von General Cable durch Prysmian Group hat sich die Größe des Geschäftsbereichs Multimedia Solutions fast verdoppelt. Mit der Akquisition befindet sich die Gruppe in einer starken Position, sich als führender Player im wachsenden Markt für Indoor- und Privatnetze zu positionieren. Die BU Multimedia Solutions besitzt die Technologie, um kontinuierlich innovative Produkte anbieten zu können. Außerdem verfügt sie über bewährte und etablierte Vertriebskanäle sowie eine reibungslos funktionierende und effiziente Lieferkette. Laut Roberts konzentriert sich der Geschäftsbereich darauf, die richtigen Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern, die in Umgebungen mit hohen Datenvolumina zum Einsatz kommen. Als ein Beispiel nennt Roberts „verteilte Antennensysteme (DAS), die ein weiterer wichtiger Treiber sein werden“. DAS wird innerhalb von Gebäuden und Stadien eingesetzt und ist bereits an Veranstaltungsorten in den USA und Europa installiert.

Die Prysmian Group ist Weltmarktführer im Bereich Energie- und Telekommunikationskabel und -systeme. Mit nahezu 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über 11 Milliarden Euro und rund 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112 Betriebsstätten ist der Konzern in High-Tech-Märkten stark positioniert und bietet eine breite Palette an Produkten, Dienstleistungen, Technik und Know-how. Auf dem Energiesektor betätigt sich die Prysmian Group im Bereich Erdkabel und Tiefseeverkabelung und -systeme, Spezialkabel für Anwendungen in vielen verschiedenen Industriesektoren sowie Mittel- und Niederspannungskabel für die Bau- und Infrastrukturindustrie. Für den Telekommunikationssektor produziert die Unternehmensgruppe Kabel und Zubehör für die Sprach-, Video- und Datenübertragungsindustrie und bietet ein umfassendes Sortiment an Glasfasern, Glas- und Kupferkabeln sowie Verbindungssystemen. Prysmian ist ein in Mailand börsennotiertes Unternehmen und im FTSE MIB Index notiert.

