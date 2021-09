5C-Diamant: Anlagediamanten auch Online erwerben

Hannes Kernert bietet mit 5C-Diamant ein Handelsportal für Anlagediamanten

Hannes Kernert besitzt als Inhaber der Dresdner AVESTA REAL GmbH eine langjährige Erfahrung in Sachen Kapitalanlagen und langfristiger Vermögenssicherung. Insbesondere Sachwerte erwiesen sich als eine weitere wertbeständige und krisenfeste Anlagemöglichkeit.

Aufgrund stetig wachsender Nachfrage hat AVESTA REAL ihr Portfolio vor einigen Jahren erweitert und bietet neben Immobilien über das Portal 5C-Diamant auch mobile Sachwerte in Form von Investment-Diamanten an.

Im Folgenden beantwortet Herr Kernert die wichtigsten Fragen rund um Diamanten und das 5C-Diamant Handelsportal:

– Warum eignen sich Diamanten als Wertanlage?

– Sind Diamanten kurzfristige Spekulationsobjekte oder eine Langzeitinvestition?

– Wie läuft der Kauf oder Verkauf von Diamanten über 5C-Diamant ab?

– Ist der Kauf von Diamanten über 5C-Diamant sicher?

WARUM EIGNEN SICH DIAMANTEN ALS WERTANLAGE?

Hannes Kernert weiß aus Erfahrung, dass Sachwerte gerade in dieser Zeit eine sichere Anlage darstellen. Neben der schon seit geraumer Zeit verfolgten Niedrigzinspolitik hat der Kampf gegen das Coronavirus einen massiven Einbruch der Weltwirtschaft ausgelöst und zu einer erheblichen Neuverschuldung der Staaten geführt.

Bewegliche Sachwerte (z.B. Diamanten, Kunst, Edelmetalle) können für Anleger genau so interessant sein wie unbewegliche (Immobilien). Insbesondere Diamanten stehen durch ihre Mobilität international hoch im Kurs – ihre geringe Größe und ihr niedriges Gewicht bedeuten größte Wertdichte auf kleinstem Raum. Außerdem können sie weltweit gehandelt werden.

Gegenüber Immobilien haben sie außerdem den Vorteil, dass sie keiner Renovierung bedürfen oder laufender Besteuerung unterliegen. Der Transport von großen Vermögenswerten kann in der Hosentasche erfolgen.

Außerdem können Anlagediamanten als Sicherheit gegen Gefahren wie einer mitunter rasch voranschreitenden Geldentwertung oder einer Verstaatlichung von Immobilien dienen.

SIND DIAMANTEN KURZFRISTIGE SPEKULATIONSOBJEKTE ODER EINE LANGZEITINVESTITION?

Über das 5C-Diamant Handelsportal erworbene Diamanten sind für kurzfristige Spekulationen weniger geeignet, betont Hannes Kernert, da große Kursschwankungen so gut wie nie auftreten. Ihren wahren Wert als Kapitalanlage, beispielsweise in einem Portfolio mit unterschiedlichen Anlageformen, entwickeln sie, wenn ihre Anlagedauer mittel- oder noch besser langfristig geplant ist.

WIE LÄUFT DER KAUF ODER VERKAUF VON DIAMANTEN ÜBER 5C-Diamant AB?

Die erste Möglichkeit ist, dass der Kunde eine persönliche Beratung in Anspruch nimmt. Dabei wird erläutert welche Vor- und Nachteile ein Investment in Anlagediamanten haben, ebenso welche Bedeutung die 4 bzw. 5 C“s haben.

Erfahrene Kunden können gleich zum Konfigurator auf der Seite von www.5C-Diamant.de gehen. Der Käufer wählt dabei seinen Wunschdiamanten nach seinen gewählten Kennzahlen aus. In der Datenbank sind über 300.000 Diamanten hinterlegt.

Aus der so eingegrenzten Menge der infrage kommenden Steine kann sich der Käufer für einen oder mehrere Steine entscheiden. Der Kunde sendet vorab die Diamanten ID zu 5c und erhält das Zertifikat via pdf. Nachdem sich der Kunde für einen oder mehrere Steine entschieden hat, erhält er eine Proformarechnung, er kann sich danach immer noch entscheiden ob er den jeweiligen Diamanten kaufen möchte oder nicht. Falls der Kunde sich für den Kauf entscheidet, muss der Betrag der Proformarechnung vollständig überwiesen werden. 10 Tage später ist der Diamant dann abholbereit.

Bei der Übergabe der Diamanten an den Kunden wird vor Ort noch einmal, gemeinsam mit dem Kunden, der Diamant geprüft, d.h. Gewicht, Farbe, Reinheit und Schliff, ebenso die Fluoreszenz .

Damit auch Neu-Investoren eine informierte Wahl treffen und einen Stein ganz nach ihren Vorstellungen erwerben, ist ein persönliches Gespräch in jedem Fall empfehlenswert.

AVESTA REAL setzt in der Abwicklung aller Geschäfte auf höchste Sicherheitsvorkehrungen und äußerste Diskretion.

Zur Vermögenssicherung gehört auch, dass der Anleger seine erworbenen Diamanten wieder zu Marktpreisen verkaufen kann. Die über 5C-Diamant erworbenen Diamanten können deswegen jederzeit wieder an AVESTA REAL zurück verkauft werden. Das Preisangebot orientiert sich an der aktuellen Marktsituation und dem jeweils gültigen Kurs des US-Dollars.

IST DER KAUF VON DIAMANTEN ÜBER 5C-Diamant SICHER?

Über das 5C-Diamant Handelsportal erhält der Käufer ausschließlich zertifizierte Diamanten mit Expertisen der renommiertesten Prüfinstitute, entweder lose zu Anlagezwecken oder für ein individuelles Schmuckstück. Das Diamanten-Zertifikat stellt ein Gutachten dar, welches die Qualität eines Steins im Hinblick auf Gewicht, Farbe, Schliff und Reinheit bewertet. Diese Kriterien rechtfertigen den Handelswert eines Anlagediamanten. AVESTA REAL führt in Vorbereitung des An- und Verkaufs von Diamanten eine umfassende Prüfung sowohl des Steins selbst als auch des zugehörigen Zertifikates durch. So kann der Kunde jederzeit sicher sein, dass der Preis eines Steins, den er über das 5C-Diamant Handelsportal erwirbt, angemessen und nachvollziehbar ist.

