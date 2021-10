50 Startups für Hannover

BREAKEVEN geht als Co-Founder und Pre-Seed-Investor an den Start

Hannover, DD.MM.YYYY. Start-up Ideators, Company Evolvers und Problem Solvers, so beschreibt sich BREAKEVEN. Das kürzlich in Hannover von den Serienunternehmern Jens und Ina Langenberg gegründete Venture plant in den kommenden 10 Jahren 50 Startups zu gründen, mit dem Ziel, diese zum Exit zu führen. Dabei ist BREAKEVEN nicht bloß Investor, sondern fungiert in allen Startups als Ideengeber, Co-Founder und Partner auf Augenhöhe – und hebt sich so deutlich von Venture Capitalists, Acceleratoren und Business Angels ab. Fokus aller Startups werden die Bereiche E-Commerce, digitale Plattformen und hybride Digitalisierung sein.

Als Co-Founder und Pre-Seed-Investor sucht BREAKEVEN außergewöhnliche Talente, die danach streben, ihr eigenes Startup zu gründen. Das Besondere am BREAKEVEN-Modell: BREAKEVEN stellt die Geschäftsidee, die auf Basis einer erprobten Research-Systematik evaluiert wurde und finalisiert diese anschließend gemeinsam mit den Gründern. Das Matching der Gründerteams, immer bestehend aus CEO und COO, basiert auf den Berufserfahrungen und Fähigkeiten der Gründer sowie dem Matching zur Geschäftsidee. Gleichzeitig erhalten die Startups Unterstützung des BREAKEVEN-Teams, bestehend aus Management und Advisor, die ein komplementäres Team aus Experten unterschiedlicher Disziplinen bilden. „Die Gründung von BREAKEVEN war der konsequente nächste Schritt für uns als Serienunternehmer, da das Konzept unsere Erfahrungen aus mehr als 20 internationalen Unternehmensbeteiligungen in den letzten 10 Jahren bündelt. Das Ziel bei jeder unserer Gründungen war dabei, schnellstmöglich den Breakeven-Point zu erreichen, um aus dieser Stärke heraus, noch weiter wachsen zu können“, so Jens Langenberg, CEO und Founder von BREAKEVEN. „Deshalb haben wir uns auch für den Namen unseres Ventures entschieden, denn das Ziel von BREAKEVEN ist, alle Startups erfolgreich zum Breakeven-Point zu führen – und darüber hinaus. Unsere Expertise der vergangenen Jahre und das Netzwerk, welches wir uns aufgebaut haben, bilden das Framework unseres BREAKEVEN-Modells.“

Als strategischer Partner und Investor begleitet Dr. Spyros Chaveles, Geschäftsführender Gesellschafter der Investment Holding CAPCELLENCE, das BREAKEVEN-Team. Zu der Partnerschaft mit BREAKEVEN sagt er: „Ich war schon nach den ersten Gesprächen vom BREAKEVEN-Gründerteam und dem BREAKEVEN-Modell überzeugt. In meiner Rolle als unternehmerischer Investor ist es mir ein Anliegen, nicht nur Kapital, sondern auch Expertise einzubringen. Vor allem auch mit der Erfahrung in der Unternehmensentwicklung sowie langfristig vorbereiteter, strukturierter Unternehmensverkäufe, um so den größtmöglichen Nutzen für die Beteiligungsunternehmen, die Startup-Gründer und BREAKEVEN zu ermöglichen.“

Als Co-Founder unterstützen, um Fehler zu vermeiden und sich schnellstmöglich am Markt zu etablieren

BREAKEVEN fungiert nicht nur als reiner Geldgeber und stellt das Kapital zur Entwicklung eines MVPs zur Verfügung, sondern ist bei jedem gegründeten Startup gleichzeitig auch Co-Founder. Dadurch bringt BREAKEVEN neben den finanziellen Mitteln auch wertvolles Know-How und ein umfangreiches Netzwerk an potentiellen Investoren mit, um die nächsten Finanzierungsrunden der Startups zu sichern. „Dass wir als Co-Founder in allen Startups agieren, hat insbesondere den Vorteil, dass wir unseren Gründern und Gründerinnen helfen können, viele Fehler, die typischerweise zu Beginn der Gründung gemacht werden, zu vermeiden“, erklärt Marcel Baldt, Partner von BREAKEVEN. „Nach mittlerweile über 10 Jahren Erfahrung in der deutschen Startup-Szene, weiß ich, worauf es ankommt, um erfolgreich ein Startup zu gründen und dieses auch zu einem etablierten Unternehmen zu entwickeln. Als Partner von BREAKEVEN und Hauptverantwortlicher im Bereich Venture Development ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Startups von genau diesem Know-How profitieren.“

Die BREAKEVEN-Mission: Startups mit echtem Nutzen

BREAKEVEN will jedem Startup gleichermaßen die Chance geben, durch Innovationen und die richtige Strategie in der digitalen Welt erfolgreich und nachhaltig seinen Platz zu finden. Dabei geht es vor allem auch darum, Geschäftsideen und Unternehmen mit echtem Nutzen zu entwickeln. Den ersten Schritt hat BREAKEVEN bereits getan und das erste Startup gegründet: VAYS – eine Plattform, die den Kauf und die Implementierung von Smart Home Systemen vereinfacht und digitalisiert. Weitere Gründungen in verschiedenen Investmentbereichen sind bereits geplant und werden in den kommenden Monaten an den Start gehen.

BREAKEVEN- Co-Founder & Pre-Seed Investor

Wir sind Startup Ideators, Company Evolvers und Problem Solvers:

Als Co-Founder und Pre-Seed-Investor bauen wir Startups mit einer klaren Exit-Strategie – From Startup to Exit

