5 Schritte für strategisches Innovationsmanagement

CONABO GmbH präsentiert ISO-zertifiziertes Vorgehen für alle Unternehmen

Innovationen sind die Treiber für erfolgreiche Unternehmen, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen fehlt es aber an Ressourcen für ein Innovationsmanagement. Die CONABO GmbH hat als erstes Beratungsunternehmen die ISO-Zertifizierung nach ISO 56002 Innovationsmanagement umgesetzt und bietet damit jedem Unternehmen ein externes Innovationsmanagement an.

„Vielen Unternehmen fehlen die Möglichkeiten, tagesaktuell über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Dabei ist es vor allem im Innovationsbereich notwendig, schnell die Entwicklungen zu erfassen und damit sein eigenes Geschäftsmodell für die Zukunft auszurichten“, so Geschäftsführer Dr. Alexander Bode bei der Präsentation der ISO-Zertifizierung nach ISO 56002.

Auf Basis dieser Norm bietet die CONABO GmbH ein zertifiziertes Innovationsmanagement an. Das Vorgehen ist branchenübergreifend und stützt sich auf eine Innovations-Datenbank mit mehr als 50.000 Innovationen weltweit. Damit sind die Innovationsberater der CONABO in der Lage für jedes Unternehmen neue Geschäftsmodelle und Prozesse zu entwickeln. Als externe Innovationsmanager garantiert die CONABO ihren Kunden, durch ein qualitätsgesichertes Vorgehen keine Innovation weltweit mehr zu verpassen.

„Vor allem KMU ermöglichen wir den Zugang zu einem offenen, qualifizierten und zertifizierten externen Innovationsmanagement. Der standardisierte Prozess erlaubt es uns, die von uns eingesetzten Werkzeuge mit maximaler Flexibilität an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen“ erläutert Dr. Bode die Besonderheit des externen Innovationsmanagements. Damit habe sich sein Unternehmen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Markt erarbeitet.

Neben der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle ist es mit dem Innovationsmanagement möglich, den Entscheiderinnen und Entscheidern in den Unternehmen aufzuzeigen, ob die nötigen Strukturen für Innovationen im Unternehmen vorhanden sind und wie sie sich ausbauen oder gegebenenfalls auch erst einrichten lassen.

Die Vorteile liegen dabei auf der Hand, eine Steigerung von 20% Produktivität im Durchschnitt der Kundenprojekte sowie mehr als zwei Dutzend neue Geschäftsmodelle stehen für sich. Wir bieten mit unserem Vorgehen, alle Dienstleistungen zu im Vorfeld klar definierten Kosten anzubieten. Das gibt den Unternehmen die Sicherheit in der Planung bei einem messbarem Erfolg.

„Damit Sie sich stets auf unsere Beratungsleistungen verlassen können, ist CONABO selbstverständlich nach internationalem Standard ausgezeichnet: Durch unsere Zertifizierung nach DIN ISO 9001 können Sie immer sicher sein, dass unsere Beratungsleistungen den höchsten internationalen Qualitätsstandards entspricht“, so Bode abschließend bei der Präsentation des Innovationsmanagements für alle Unternehmen.

Warum CONABO?

Wir sind eine Innovationsberatung für den Mittelstand, unser Fokus ist der digitale Wandel. Innovation ist für uns kein stereotypes Buzzword, sondern eine Leidenschaft. Innovationen aller Couleur verstehen wir als Impuls, um gemeinsam mit Ihnen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder bestehende Prozesse mit Blick auf eine erfolgreiche Digitalisierung zu optimieren.

Trendbasierte Innovationsberatung

