5 geniale Möglichkeiten zur Vermarktung

Corona macht es schwer, Menschen mit Werbung zu erreichen. Das stimmt, aber was auch stimmt ist: Corona hat die Menschen empfänglicher für Menschlichkeit gemacht. City Verlag24 GmbH verrät, wie Ihnen das hilt.

Für Sie ist das eine wunderbare Chance, Ihre Kunden zu erreichen – auf einem ganz neuen Level. Selbst wenn Sie aktuell geschlossen haben, können Sie mit Weitblick vieles tun, um sich für die Zeit nach Corona in Position zu bringen.

Mit etwas mehr Aufwand und Kreativität ist es sogar in fast allen Branchen möglich, während Corona Geld zu verdienen und dabei für sich zu werben.

Wie? City Verlag24 GmbH beste Tipps für Sie

1. Schalten Sie Landing Pages vor Ihre eigentliche Homepage

Holen Sie die Menschen da ab, wo Sie stehen. Wenn jemand nach Konfirmation feiern in der Nähe sucht, dann will er vermutlich nicht die komplette Historie des Familienbetriebes zuerst lesen. Er will dann ansprechende Bilder, vielleicht sogar ein kleines Video, was ihm suggeriert, wie eine solche Feier bei Ihnen aussehen könnte.

Der Interessent entschiedet binnen Sekunden, ob das zu ihm passt. Jetzt können Sie Ihn zu mehr Informationen weiterleiten, etwas zur Preisliste für den Saal…

Besonders wichtig ist dieser Punkt aber für Firmen, die viele verschiedene Produkte beziehungsweise Dienstleistungen anbieten und/oder viele unterschiedlich motivierte Kunden haben.

2. User Content generieren lassen – nutzen Sie, dass viele Ihrer Kunden gerade zu Hause vor Smartphone, Tablet und Laptop sitzen

Gewinnspiele sind eine klassische Möglichkeit, das Engagement der Kunden zu entfachen. Heute geht es aber auch viel um Social Proof, deshalb kann es sinnvoll sein, die Follower aufzufordern, zu posten, etwa "wie sie gerade die Coronazeit ohne Sie (Ihr Unternehmen) verbringen". Mehr Branding ist möglich, wenn Sie auffordern, Bilder mit Ihrem Produkt oder Lable zu zeigen. Eine Imagekampagne könnte sich darum drehen, was Ihre Anhänger am meisten an Ihnen vermissen. Nach Corona können Sie diese Ideen analog fortführen. Sprechen Sie uns City Verlag24 GmbH an.

3. Vernetzen Sie sich – Konkurrenzdenken war früher, heute geht es um Kollaboration.

Überlegen Sie, ob es für Sie sinnvoll sein kann, etwa auf Listen wie "10 besten Geschenke für…" genannt zu werden. Gibt es regionale Ausflugs-Seiten, wo sich Ihr Unternehmen als Ziel platzieren könnte?

Ein Stadtplan, wo Sie und andere Unternehmen Ihrer Umgebung gemeinsam erscheinen und die Region für Reisende interessanter machen?

Gastbeiträge sind ebenfalls eine gute Option, sich zu vernetzen. Mit allen Beispielen erhöhen Sie im Nu Ihre Reichweite.

4. Bieten Sie Workshops an, schreiben Sie ein E-Book, tragen Sie ein Whitepaper zusammen: Es ist Zeit, Ihren Kunden Wert zu liefern und sich als Experte zu positionieren.

Ein Onlinekurs kann Ihnen in diesen Zeiten Geld einbringen – das gilt auch für Zoom-Call Coachings. Sogar für Köche ist das praktikabel. Wussten Sie, dass sogar Visagisten in diesen ungewöhnlichen Zeiten Online-Kurse herausbringen? Das sind nicht die klassischen Bereiche, aber es ist möglich. Brauchen Sie einen Partner an Ihrer Seite? City Verlag24 GmbH einfach kontaktieren.

5. Nutzen Sie Google MyBusiness, präparieren Sie Ihre Inhalte für YouTube, Pinterest und Co

Gemeinsam können Sie und wir von City Verlag24 GmbH Sie best möglich platzieren.

Bonus Tipp: Kombinieren Sie Ihre Marketing-Anstrengungen online mit Printmedien. Erreichen Sie Ihre Kunden – nach sorgfältiger Zielanalyse – direkt zu Hause. Machen Sie sich die neue Sehnsucht nach Nähe zunutze. Wir City Verlag24 GmbH helfen Ihnen gerne weiter.

