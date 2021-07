4 Tipps für den perfekten Style des Bräutigams

Am Hochzeitstag sind fast alle Augen auf die Braut gerichtet. Aber nur fast, denn natürlich soll auch der Bräutigam seinen perfekten Auftritt haben. Wie das funktioniert weiß Jürgen Reschop, er ist Maßschneider und kennt die Kniffe, wenn es um stilvolle Herrenbekleidung geht. Im Atelier KingsmanHouse in München berät er heiratswillige Männer in Sachen Hochzeitsgarderobe und verrät die Accessoires, die bei keinem Hochzeitsanzug fehlen sollten.

Der Hochzeitsanzug: Auf den richtigen Cut kommt es an

So wie der Kauf des Hochzeitskleids für die Braut, ist auch die Wahl des Hochzeitsanzugs ein Highlight für jeden Mann. Für welches Modell er sich entscheiden sollte, hängt vom Kleid der Braut, der Location, vom Hochzeitsmotto und – last but not least – vom persönlichen Geschmack ab. Zu den Klassikern bei Hochzeiten gehören tagsüber der Cutaway und nach 18 Uhr der Smoking und der Frack.

Wenn der Bräutigam das Kirchenlicht genießt, empfiehlt Experte Jürgen Reschop einen Cutaway oder Cut, auch der Frack des Tages genannt, mit Spitzfacon und einer hochsitzenden Stresemannhose. Zum Abend hin wechselt er auf Black Tie – also einen Smoking – mit darauf abgestimmten eleganten Smoking-Schuhen aus glänzendem Lack oder Kalbsleder. Perfekt für einen vornehmen Look.

Auf das Material kommt es an

Mit dem Anzugstoff steht und fällt alles, weiß Jürgen Reschop. Gewebe ab 320 Gramm halten zwar im Winter warm, doch im Frühjahr und Sommer sollten es leichte Stoffe sein, damit der zukünftige Ehemann höchstens vor Aufregung ins Schwitzen kommt. Hochwertige „Fabrics“ gehören zu den wichtigsten Passformkomponenten. Sie sorgen dafür, dass der Anzug wie angegossen sitzt. Leichte Woll-Leinen-Gemische sind für Beach-Hochzeiten hervorragend geeignet. Im Winter sind Gewebe wie Samt oder dickere Flanellstoffe eine gute Wahl. Perfekt wird es, wenn die Braut den Stofftrend aufgreift: beispielsweise durch Accessoires wie ein Haarband, die Schuhe, eine Clutch oder einen Taillengürtel.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

Bildquelle: KingsmanHouse, München