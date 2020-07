4 Sterne Ferienwohnungen in Bad Hofgastein

Dein Urlaub in Gastein

Eingebettet. In traumhafte Landschaften. Umgeben von grandioser Bergwelt. Inmitten eines traditionsreichen Ortes.

Das Arkadia Apartment-Hotel und die Parkvilla laden Sie ein.

Zu einem traumhaften Urlaub. Ob mit Familie oder Freunden. Ob für kurz oder lang.

Im Sommer mit traumhaften Wanderungen, faszinierenden Mountainbike-Touren, herausfordernden Golfrunden, erfrischenden Bergseen und sprudelnden Thermalquellen.

Im Winter mit unbegrenzten Skimöglichkeiten, Langlaufloipen, Kutschenfahrten, Winterwanderungen und Schneeschuhtouren. Und romantischen Weihnachtsmärkten. Aus Tradition.

Ob Sommer oder Winter. Bad Hofgastein belebt. Und wir geben Ihrem Leben Raum.

Frisch, stylish. legere. Und völlig unabhängig.

Räume. Zum Wohlfühlen.

4-Sterne-FERIENWOHNUNGEN – Schick. Trendy. Und legere.

Lässig, legere & trendy. Dabei unglaublich gemütlich.

So fühlt sich Urlaub in unseren großzügigen Ferienwohnungen im Appartementhaus Arkadia an. Perfekt geeignet. Als Ausgangspunkt für einen Sommer- oder Winterurlaub. Kurz oder lang. Ob alleine, mit Freunden. Oder der Familie.

2014 wurde das Apartementhaus Arkadia von uns übernommen. Und mit viel Liebe zum Detail saniert. Frisch, modern.

Und mit jeglichem Komfort.

Großzügige Wohnräume und Schlafräume laden zum Verweilen ein. Nach einem traumhaften Skitag im Winter. Oder ausgedehnten Wanderungen im Sommer. Bestuhlte Balkone ausgerichtet gen Süden oder Osten ermöglichen den freien Blick. Auf unsere intakte Natur, den großen Garten und auf die grandiose umliegende Bergwelt.

Einfach der perfekte Platz. Für einen traumhaften Urlaub. Im Gasteiner Tal.

Mittendrin.

4-Sterne-FERIENWOHNUNGEN – Statt nur dabei.

Unsere Parkvilla liegt mitten im Dorf. Von Bad Hofgastein. Mit perfekter Ausgangslage.

Zu den Highlights der Region. Ob zum Skifahren in den Gasteiner Skigebieten. Oder zum Wandern und Bergsteigern auf den 350 Kilometer-Wanderwegen. Hoch hinauf. Oder ganz gemäß.

Vor 7 Jahren wurde die Parkvilla komplett saniert und perfektioniert. Zu vier großzügigen Wohnungen.

Auf vier Etagen. Mit 38 bis 108 m² zum puren Wohlfühlen.

Variation in der Komposition. In Farbe und Form. Für alle Ansprüche und Bedürfnisse.

Erholen. Entspannen. Auftanken. Unsere Ferienwohnungen in Bad Hofgastein laden ein und bieten beste Voraussetzungen. Für eine Auszeit mit der Familie. Mit Freunden. Oder einfach nur zu zweit.

Und somit für einen Traumurlaub. Im Winter wie im Sommer.

Genießen. Zu Vorzugskonditionen.

Denn nach dem Motto “DAS.GOLDBERG & FRIENDS” können alle Gäste des Arkadia-Apartmenthauses und der Parkvilla alle Annehmlichkeiten und Infrastrukturen unseres Wellness- und Designhotel DAS.GOLDBERG genießen.

Wie zum Beispiel:

– Einen ganzen Tag. Im Zirben-Spa. Auf 1.500m². Mit Flip Flops, Bademantel und Saunatüchern.

Zum Vorteilspreis von € 29 pro Erwachsenem und € 19 pro Kind.

Inkl. Goldstollen, unserem Calendarium, Infinity-Pool, Sauna-Landschaft, Naturbadesee, Whirlpool, u.v.m.

– Teilnahme am täglichen Aktivprogramm. Mit Wandern, Yoga, u.v.m.

– Und natürlich das umfangreiche Spa-Angebot. Alle Details zum Natur.Spa-Bereich inkl. Treatments hier:

Zirben.Reich.

Reservierungen erbeten unter spa@dasgoldberg.at oder telefonisch unter +43 (0) 6432 6444.

Gerne können Sie bei uns im Hotel auch Frühstücken, À la carte essen oder am Abendmenü teilnehmen.

Auch hierfür bitten wir um Reservierungen unter der Telefonnummer +43 (0) 6432 6444.

Herzlichst Ihre Gastgeber

Vera und Georg Seer

