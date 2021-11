3G-Prüfung für Unternehmen leicht gemacht!

Neue Herausforderungen sind für desk.ly kein Problem. Das in Deutschland marktführende Desksharing-Tool bietet jetzt ein neues Feature: die „Corona: 3G-Prüfung“!

Geimpft, genesen, getestet: Aufgrund rapide steigender Infektionszahlen hat der Deutsche Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz sowie die darin enthaltene 3G-Regel am Arbeitsplatz beschlossen. Dieser Beschluss bedeutet für viele Unternehmen schnelles Umdenken und Handeln. Um hier Unterstützung im beruflichen Alltag zu bieten, hat der Softwarehersteller basecom für sein Desksharing-Tool desk.ly ein neues Feature entwickelt: die „Corona 3G-Prüfung“. Diese neue Funktion ist bereits in das Tool integriert worden und steht allen Nutzer*innen kostenlos zur Verfügung.

„Mit unserer Expertise und einem Tool, das schnell anpassungsfähig ist, konnten wir sehr kurzfristig auf die neuen gesetzlichen Vorgaben reagieren. Ich bin begeistert, in welch kurzer Zeit wir dieses Feature umsetzen konnten und hoffe, dass wir damit vielen Unternehmen helfen können.“ – CEO Manuel Wortmann

Mit der „Corona: 3G-Prüfung“ möchte desk.ly allen Unternehmen das Kontrollieren sowie Protokollieren der Impf-, Genesenen- und Testnachweise so einfach wie möglich machen. Es können neue 3G-Prüfungen hinterlegt werden, welche anschließend in einer übersichtlichen Tabelle dargestellt sind. Außerdem können Mitarbeiter*innen mit fehlendem Nachweis direkt über desk.ly benachrichtigt und auf den abzuwickelnden Prüfvorgang hingewiesen werden.

desk.ly ist das digitale Desksharing-Tool für die New-Work-Welt. Die flexible Cloud-Lösung ermöglicht durch seine benutzerfreundliche, intuitiv bedienbare Oberfläche die schnelle und einfache Implementierung individueller Desksharing- und Büronutzungsmodelle, um Raumkapazitäten optimal zu nutzen. Bei der Entwicklung von desk.ly hat das Entwicklungsteam immer die Bedürfnisse der Nutzer*innen im Blick und bringt dabei seine Expertise und mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung ein.

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

desk.ly ist ein Produkt der basecom GmbH & Co. KG. Als inhabergeführtes Software-Unternehmen mit mehr als 120 Mitarbeiter*innen in Osnabrück, ist basecom Ihr verlässlicher Technologie-Partner bei der Planung, Umsetzung und Betreuung individueller Softwareprojekte in den Bereichen E-Commerce, PIM-Systeme und Portal-Lösungen. Wir sprechen die Sprache unserer Kund*innen und stehen von der Beratung und Planung über das Design und die Entwicklung bis zur Betreuung Ihres Web-Projekts an Ihrer Seite. basecom ist Teil der GROW Digital Group.

Firmenkontakt

basecom GmbH & Co. KG

Felix Mohr

Hannoversche Str. 6-8

49084 Osnabrück

05415802870

kontakt@desk.ly

https://desk.ly/

Pressekontakt

basecom GmbH & Co. KG

Hannah Hinze

Hannoversche Str. 6-8

49084 Osnabrück

05415802870

kontakt@desk.ly

https://desk.ly/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.