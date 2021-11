3fach erfolgreiche Master-Akkreditierung INSIGHTS MDI®-Berater*in

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP steht für hohe Qualität in der Personalberatung. Neben branchenspezifischer Personalberatung bieten unsere akkreditierten Partner im Rahmen von Individualcoachings oder zu Personal- bzw. Teamentwicklungszwecken in Unternehmen professionelle Auswertungen von Persönlichkeitsanalysen nach INSIGHTS MDI®.

Neben branchenspezifischer Personalberatung bieten unsere akkreditierten Partner im Rahmen von Individualcoachings oder zu Personal- bzw. Teamentwicklungszwecken in Unternehmen professionelle Auswertungen von Persönlichkeitsanalysen nach INSIGHTS MDI®. Diese anerkannten Analysen sind auch in unseren Rekrutierungsprojekten bei der entscheidenden Auswahl der passenden Führungskräfte eine wertvolle Ergänzung. Und im Outplacement dienen die Analysen als Unterstützung bei der erfolgreichen und zeitnahen Projektumsetzung.

Daher legen wir nicht nur an unsere Dienstleistung, sondern auch an unser Fachwissen hohe Maßstäbe an.

Im Zuge ihrer kontinuierlichen Weiterbildungen gratulieren wir unseren Beratern Nora Schulz-Haring und Steve Hölzle, beide Partner der EXECUTIVE SERVICES GROUP am Standort Karlsruhe sowie Elke Ludwig, Partnerin am Standort Koblenz, zur erfolgreichen Master-Akkreditierung als INSIGHTS MDI®-Berater*in.

Mit INSIGHTS MDI® steht uns ein umfangreicher, langjährig erprobter und wissenschaftlich fundierter webbasierter Werkzeugkasten zur Persönlichkeits- und Potenzialanalyse zur Verfügung. Dieser ermöglicht es Unternehmen die richtigen Kandidaten einzustellen, die Stärken ihrer Mitarbeiter im Sinne des Unternehmenserfolgs effizient einzusetzen und auszubauen, sowie leistungsfähige Teams auf allen Hierarchieebenen zu bilden.

Die INSIGHTS MDI®-Diagnostik-Tools werden weltweit in 35 Ländern, in 16 Sprachen und in rund 20 zielgruppenspezifischen Varianten zur Analyse von Werten, Verhalten und Kompetenzen eingesetzt.

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP ist seit über 10 Jahren INSIGHTS MDI® Premium Partner mit derzeit deutschlandweit sieben akkreditierten Beratern oder Master-Beratern.

Die EXECUTIVE SERVICES GROUP ist ein deutschlandweiter Partnerverbund selbstständiger Personalberater. Insgesamt acht Partner bieten unter dem Dach der EXECUTIVE SERVICES GROUP die Besetzung von Führungskräften (Executive Search) und Spezialisten mit Schwerpunkt Direktsuche (Direct Search) an.

Kontakt

EXECUTIVE SERVICES GROUP Gesellschaft für Unternehmensberatung GmbH

Thomas Kottenhoff

Waldstraße 61

76133 Karlsruhe

0721 96873250

esg@esgroup.de

http://www.esgroup.de

Bildquelle: Scheelen AG