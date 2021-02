3D-Drucker für die Mikro-Präzisionsfertigung

Boston Micro Fabrication (BMF) stellt hochpräzise 3D-Drucker für die Mikrofertigung von Produkten her, die hohe Auflösung, Genauigkeit und Präzision erfordern. In der additiven Fertigung mit Polymeren und Verbundwerkstoffen produzieren die microArch 3D-Drucker hochpräzise Bauteile bei 2μm Druckauflösung mit +/- 10µm Toleranz. Die 3D-Drucker, die eine schnelle und kostengünstige Alternative zu hochauflösendem Spritzguss und der CNC-Bearbeitung eröffnen, sind nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Die 3D-Drucker der Serie microArch wurden auf Basis der 3D-Drucktechnologie PμSL Projection Micro Stereolithography entwickelt, die eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung ermöglicht. Anpassbare Optiken, eine qualitativ hochwertige Bewegungsplattform und kontrollierte Verarbeitungstechniken eignen sich für zahlreiche Anwendungen in der Mikrofertigung von Prototypen und Kleinserien. Die Produktreihe beginnt mit dem Einstiegsmodell microArch P150, das mit einer Auflösung bis zu 25μm kleine, detaillierte Teile zu geringen Investitionskosten erzeugt. Gleich drei Drucker erreichen 10μm Auflösung und richten sich an Unternehmen und Universitäten, die ultrahohe Auflösung, Genauigkeit und Präzision in einem Desktop-Paket benötigen. Dazu gehört auch den neuen microArch P240, der aus zahlreichen technischen Materialen Teile mit einem größeren Bauvolumen drucken kann. Dieser Drucker wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der industriellen Kleinserien-Produktion zu erfüllen.

Mit der höchsten Auflösung von nur 2μm eignen sich die 3D-Drucker der dritten-Serie perfekt für Anwendungen, die eine ultrahohe Auflösung und geringe Toleranzen erfordern. Die 2μm Serie verarbeitet eine Vielzahl von Materialen und ist die beste Wahl für die Herstellung von CAD-getreuen Prototypen, die genau wie das fertige Produkt aussehen sollen.

Die Mikro-3D-Drucker werden in der Entwicklung und Produktion von medizinischen Objekten von Stents über Prothesen bis hin zu chirurgischen Implantaten verwendet. Die Zugabe von biokompatiblen Materialien bietet zahlreiche Möglichkeiten besserer und individueller Patientenversorgung.

In Elektronik und Mechatronik fragen Verbraucher und Unternehmen immer kleinere Geräte mit höheren Leistungen nach, die sich ebenfalls mit microArch 3D-Druckern erfüllen lassen. Hersteller von Steckverbindern gewinnen mit dem Mikro-3D-Druck neue Möglichkeiten komplexe Konstruktionen rentabel zu produzieren.

In der Mikrofluidik und Mikromechanik eignet sich der Mikro-3D-Druck für Ventile, Pumpen, Sensoren, Mikrofonkomponenten und viele weitere Anwendungen, die kleine und hochpräzise Komponenten erfordern. Die Produktentwicklung erhält mit der microArch-Serie von 3D-Druckern neue Möglichkeiten und geometrische Freiheiten.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

