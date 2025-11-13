Vom 90er-PC zum Musiknetzwerk: Raverdeejay präsentiert Dongi.de und sucht Filmteam für Doku

Schöne Songs für eine Party

Der Musiker und Produzent Raverdeejay – mit bürgerlichem Namen Michael Nagorski – startet 2025 mit frischem Schwung durch. Sein Künstlername begleitet ihn schon seit Jugendtagen: Bereits 1994, im Alter von nur 13 Jahren, begann er damit, elektronische Musik zu produzieren – inspiriert vom damaligen Erfolg von Scooter und der wachsenden Rave-Bewegung in Europa. Während andere Jugendliche Mixtapes hörten, bastelte Raverdeejay an eigenen Sounds auf seinem ersten PC mit Windows 95. Sogar Fernsehen am Computer hatte er damals schon – ein kleiner Technikpionier, der lieber an Beats feilte, als draußen Fußball zu spielen.

„Ich wollte einfach wissen, wie man diesen Sound selbst hinbekommt“, erinnert er sich. „Das hat mich nicht mehr losgelassen.“

Erfolg mit eigenen Songs

Nach Schule, Ausbildung und ersten Party-Auftritten geriet die Musik zunächst in den Hintergrund. Doch die Begeisterung blieb. Seit einigen Jahren ist Raverdeejay wieder voll aktiv – und das mit beachtlichem Erfolg: Rund 800 eigene Songs sind inzwischen online abrufbar, viele davon auf YouTube, Spotify und auf seiner Website www.raverdeejay.de. Mit seiner Mischung aus Dance, Lounge, Trance und elektronischen Retro-Vibes erreicht er heute ein stetig wachsendes Publikum.

Sein Titel „Happy Heute“ brachte ihm 1.000 Euro Preisgeld und über 10.000 YouTube-Plays ein, der Song „Gedigen Gedigen“ wurde zum Überraschungshit mit über 31.800 Hörern innerhalb von zehn Monaten. Auch die Fan-Statistik zeigt nach oben: Innerhalb kurzer Zeit hat sich seine Reichweite laut eigenen Angaben um mehr als 1.000 Prozent gesteigert – ein Beweis dafür, dass authentische Musik und persönliche Geschichte Menschen noch immer erreichen.

Passend zu diesem Aufschwung arbeitet Raverdeejay derzeit an einer Dokumentation über seinen musikalischen Werdegang. Die geplante Doku soll zeigen, wie aus einem Jugendlichen mit CD-Walkman ein Musiker wurde, der mit Leidenschaft, Geduld und Neugier seinen eigenen Weg gegangen ist. Neben Rückblicken auf die Anfänge in den 90ern werden auch aktuelle Studio-Sessions, Einblicke in sein Alltagsleben und Statements von Wegbegleitern gezeigt.

In der Dokumentation soll außerdem die Zeit thematisiert werden, in der Raverdeejay frühere Online-Projekte aufbauen und wieder einstellen musste – Erfahrungen, aus denen er heute Motivation und neue Ideen schöpft. Diese Erfahrungen fließen auch in den weiteren Ausbau der Plattform Dongi.de ein.

„Ich möchte erzählen, wie alles angefangen hat – ohne Filter, ohne Glamour“, sagt der Künstler. „Viele wissen nicht, dass hinter der Musik eine echte Lebensgeschichte steckt – mit Höhen, Tiefen und einer Menge Energie.“

Experimentierfreude auch über die Musik hinaus

Auch abseits der Musik bleibt Raverdeejay experimentierfreudig: Gemeinsam mit Partnern arbeitet er an der neuen Suchplattform Dongi.de, die Musik- und Videoinhalte mit Community-Funktionen verbinden soll. Das Projekt versteht er als kreative Spielwiese für Musikfans und Content-Schaffende. Dort finden Musikbegeisterte auf über 28 Portalen gebündelt Musik- und Videoinhalte, die über eine gemeinsame Oberfläche zugänglich gemacht werden.

„Ich will zeigen, dass Musik heute mehr ist als nur ein Song. Sie ist Vernetzung, Emotion, Bewegung – und das will ich leben und teilen“, sagt er.

Mit seiner unkonventionellen Art, einem offenen Ohr für neue Ideen und einem großen Archiv eigener Tracks steht Raverdeejay exemplarisch für eine Generation von Musikmachern, die aus Leidenschaft, nicht aus Kalkül handeln.

www.raverdeejay.de

Raverdeejay – Musiker aus Leidenschaft.

Gesucht wird jemand, der in einer Fernseh- oder Radio-Dokumentation über Raverdeejay berichtet, einige seiner Songs vorstellt und die Suchmaschine Dongi.de präsentiert. Sie ist eine Eigenentwicklung von Raverdeejay und bietet vier Musikstilrichtungen: Techno, Pop, Metal und Hip-Hop/Rap. Eine Suchmaschine, die Inhalte aus den 28 besten Musikportalen bündelt.

Raverdeejay stammt aus Rastatt und freut sich über jedes Feedback aus seiner Heimatstadt – vielleicht wäre auch eine kleine Straßenumfrage einmal spannend: Wer kennt Raverdeejay schon?



