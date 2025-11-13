Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenpassagier“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Toter im Smoking, ein Ring aus purem Gold und eine exklusive Yachtparty vor Borkum – Mona Sander und Enno Moll ermitteln in einem Fall voller Nordsee-Geheimnisse und Inselschimmer.

Als auf Borkum eine Wasserleiche an den Strand gespült wird, ist schnell klar: Der Tote ist niemand Geringeres als der reiche Wohltäter Rolf Kanther. Doch wer wollte den Mann aus dem Meer verschwinden lassen? Zwischen Dünen, Champagner und Inselklatsch müssen Mona Sander und Enno Moll tief in die Geheimnisse der Yachtgesellschaft eintauchen.

Klappentext:

»Es war ja kein Geheimnis, dass Rolf auf einem Berg aus Gold sitzt!«

Als auf der Ostfriesischen Insel Borkum eine Wasserleiche angespült wird, ist schnell klar: Der Mann im Smoking mit dem Siegelring aus purem Gold ist kein gewöhnliches Opfer. Es handelt sich um den Millionär Rolf Kanther, der sich selbst als »Wohltäter der Menschheit« bezeichnete. Die Kopfverletzung deutet auf eine Gewalttat hin.

Die Inselkommissare Mona Sander und Enno Moll finden heraus, dass Kanther am Vorabend eine exklusive Feier auf einer Yacht veranstaltete. Wer von seinen Gästen profitiert am meisten von seinem Tod? Nur ein kleiner Kreis war an Bord: Kanthers Nichte, die sich als seine Erbin sieht, eine Schriftstellerin, die ihn als Liebe ihres Lebens bezeichnet, sein Sekretär und ein Musiker, dessen Verbindung zu Kanther niemand kennt.

Einer der Passagiere der Yacht hatte offenbar mehr im Sinn als nur Häppchen und Champagner …

„Friesenpassagier“ ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple Book, Thalia, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Friesenpassagier“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G1ZP1V4M sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077359609.

Die Autorin:

Sina Jorritsma ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die mehrere Bestseller Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag veröffentlicht hat.

Als gebürtiger Ostfriesin fällt es Sina Jorritsma nicht schwer, ihre Romane in der schönen Nordseeregion anzusiedeln. Sie mag die Landschaft und die Menschen, und mit ihrer Familie und ihren vielen Haustieren lebt sie in einem kleinen Dorf in der Krummhörn.

Die friesischen Orte und Sehenswürdigkeiten kennt die Krimiautorin sehr gut. Wenn sie gerade keine Bücher schreibt, arbeitet Sina Jorritsma gern im Garten, macht Radtouren, geht shoppen oder trifft sich mit Freundinnen. Dabei schnappt sie übrigens oft Ideen für Romane auf.

Zur Reihe „Mona Sander und Enno Moll ermitteln“:

Die rotblonde Mona erreicht nur ganz knapp die vorgeschriebene Mindestlänge für Frauen im Polizeidienst. Ihre Klappe ist dafür aber umso größer. Ihr vorlautes Mundwerk und ihre unbeherrschte Art haben ihr schon oft Schwierigkeiten bereitet. Ansonsten ist ihr älterer und lebenserfahrener Kollege Enno Moll, der Inbegriff des tiefenentspannten Ostfriesen, ihr Fels in der Brandung. Die Gemütsruhe des zwei-Meter-Manns ist ein Gegengewicht zum quirligen Charakter seiner Kollegin Mona Sander.

